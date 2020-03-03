МВС отримало матеріали щодо можливого незаконного стеження в Україні за посадовими особами США

Депутат Верховної Ради Олександр Дубинський ("Слуга Народу") і його адвокат Тетяна Костіна передали міністру внутрішніх справ Арсену Авакову матеріали щодо можливого незаконного стеження в Україні за посадовими особами США.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби МВС, передають Українські Новини.

Наголошується, що Національна поліція буде реагувати на будь-які протиправні дії на території України проти американських чиновників.

Це стосується як звичайних громадян США, так і посадових осіб американських державних органів і дипломатів.

Головним слідчим управлінням Нацполіції здійснюється досудове розслідування в окремому кримінальному провадженні, розпочатому за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 163 (порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв'язку або через комп'ютер) Кримінального кодексу.

Всі надані матеріали долучені до матеріалів цього кримінального провадження.

Аваков запевнив, що МВС буде діяти виключно в правовому полі, спільно з відповідними правоохоронними органами США, забезпечуючи невтручання у внутрішньополітичні процеси в США, розуміючи всю важливість цієї теми для українсько-американських відносин.

Зазначено, що хід цього розслідування перебуває на особливому контролі керівництва МВС.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Нацполіція відкрила кримінальне провадження щодо можливого стеження за колишнім послом США в Україні Марі Йованович.

Адвокат Президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані заявив, що Йованович протидіяла політиці Трампа.

Колишній генеральний прокурор Юрій Луценко звинувачував її у втручанні в правоохоронну діяльність України а також дачі неправдивих показань Конгресу США.