підписатися на розсилку
24.45 24.94
27.05 27.78
˟
03 березня 2020, вівторок, 12:00 9
Силові структури 2020-03-03T13:00:02+02:00
Українські Новини
МВС отримало матеріали щодо можливого незаконного стеження в Україні за посадовими особами США

МВС отримало матеріали щодо можливого незаконного стеження в Україні за посадовими особами США

Елизавета Драбкина
США, Арсен Аваков, МВС України, Незаконне стеження
МВС. Фото: 112.ua
МВС. Фото: 112.ua

Депутат Верховної Ради Олександр Дубинський ("Слуга Народу") і його адвокат Тетяна Костіна передали міністру внутрішніх справ Арсену Авакову матеріали щодо можливого незаконного стеження в Україні за посадовими особами США.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби МВС, передають Українські Новини.

Наголошується, що Національна поліція буде реагувати на будь-які протиправні дії на території України проти американських чиновників.

Це стосується як звичайних громадян США, так і посадових осіб американських державних органів і дипломатів.

Головним слідчим управлінням Нацполіції здійснюється досудове розслідування в окремому кримінальному провадженні, розпочатому за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 163 (порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв'язку або через комп'ютер) Кримінального кодексу.

Всі надані матеріали долучені до матеріалів цього кримінального провадження.

Аваков запевнив, що МВС буде діяти виключно в правовому полі, спільно з відповідними правоохоронними органами США, забезпечуючи невтручання у внутрішньополітичні процеси в США, розуміючи всю важливість цієї теми для українсько-американських відносин.

Зазначено, що хід цього розслідування перебуває на особливому контролі керівництва МВС.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Нацполіція відкрила кримінальне провадження щодо можливого стеження за колишнім послом США в Україні Марі Йованович.

Адвокат Президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані заявив, що Йованович протидіяла політиці Трампа.

Колишній генеральний прокурор Юрій Луценко звинувачував її у втручанні в правоохоронну діяльність України а також дачі неправдивих показань Конгресу США.

Більше новин про: США Арсен Аваков МВС України Незаконне стеження

Волонтери разом із МВС запустили поліцейський дода...
У 179 окрузі зловили незаконне стеження за кандида...
В Афганістані США і таліби підписали історичну мир...
Аваков за прийняття закону про колаборантів до виб...
У центр Києва стягнули силовиків: сьогодні КС вирішить долю закону про люстрацію
Кількість заражених коронавірусом наближається до 91 тисячі. Дані на 3 березня
Новини
Приїде на високу температуру: через коронавірус змінять правила виклику "швидкої" та лікаря 12:45
Коронавірус. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia
Соцмережі іронізують над коронавірусом в Україні 12:23
МВС отримало матеріали щодо можливого незаконного стеження в Україні за посадовими особами США 12:00
Програму Зеленського з будівництва доріг загрожують зірвати "тендерні тролі", - ЗМІ 11:11
В Україну заборонили ввозити тварин з Китаю 11:00
більше новин
НАБУ закрило справу про декларування недостовірної інформації Гонтаревої 15:38
Коронавірус. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia
Соцмережі іронізують над коронавірусом в Україні 12:23
Гончарук розповів про деталі зустрічі з Єрмаком 13:22
Необхідно знайти замість Гончарука людину, яка впорається з економічними викликами, – журналістка 13:26
Главою Пенітенціарної служби можуть призначити губернатора часів Януковича, - ЗМІ 12:35
більше новин
НАБУ закрило справу про декларування недостовірної інформації Гонтаревої 15:38
3.03.20 14:30 Прес-конференція: "Запровадження ринку землі – державна зрада" 16:05
В Україні чотирьох людей перевіряють на коронавірус, — МОЗ 13:56
КС напередодні кадрових питань в Раді розгляне законність люстрації 11:55
Коронавірус. Фото: freepik
Через коронавірус загинули вже більше 3 тис. осіб. Дані на 2 березня 08:45 Карта
більше новин
Кабмін не є ефективним у соціальній, промисловій та житлово-комунальній політиці, - Корнієнко
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok