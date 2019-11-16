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16 ноября 2019, суббота, 14:56 4
Политика 2019-11-16T14:56:45+02:00
Українські Новини
Луценко заявил, что Йованович лжет в Конгрессе

Луценко заявил, что Йованович лжет в Конгрессе

Конгресс, Мари Йованович, Юрий Луценко
Луценко Юрий Фото: 112.ua
Луценко Юрий Фото: 112.ua

Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил бывшего посла США в Украине Мари Йованович во лжи после ее заявления в Конгрессе относительно его причастности к коррупционной деятельности. Об этом он написал в комментарии к посту сотрудника Атлантического совета Адриана Каратницкого в Facebook.

"Мари Йованович участвует в клеветнической кампании героя Майдана и бывшего политзаключенного Юрия Луценко. Если у нее есть доказательства его коррупции, она должна предъявить их", - сказано в нем.

В комментариях к посту Луценко заявил, что Йованович врет и у него есть доказательства этого. Другой комментатор предложил Луценко их предьявить.

Как сообщали Українські Новини, Луценко признался, что у него нет "списка неприкасаемых" от Йованович. Ранее Луценко уехал учить английский в элитную школу Лондона. Однако ему пришлось вернуться из-за проблем с сердцем его жены Ирины Луценко.

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