Приедет на высокую температуру: из-за коронавируса изменят правила вызова "скорой" и врача

В то время, как в Украине зафиксировали первый случай коронавируса,

Если у человека высокая температура и подозрение на коронавирус, то карета ш видно помощи имеет приезжать на такие вызовы.

О таких планах сообщил заместитель здравоохранения Дмитрий Луфер на брифинге НСЗУ, пишет Украинская правда.

"В данное время, нарабатывается возможность изменений в порядок вызова "скорой"и врача именно на этот период, когда мы ожидаем возможные случаи.

Для того, чтобы врач мог приехать домой и человек не путешествовала по городу", - объясняет замминистра.

Также он добавил, что врачи "скорой" знают, что делать в случаях потенциальных вспышек.

"Есть утвержденный план действий в области и отдельные кровати в инфекционных больницах и врачи, которые ожидают пациентов, тоже знают, что делать", - говорит Луфер.

Как сообщали Українські новини, по состоянию на 3 марта за сутки количество зараженных коронавирусом увеличилось почти на две тысячи человек.

Тем временем, в ВОЗ заявили, что мир не готов к эпидемии коронавируса.

В США разработали онлайн-сервис, позволяющий в режиме реального времени следить за распространением китайского коронавируса.

Также в Штатах объявили чрезвычайное положение из-за стремительного роста эпидемии коронавируса.