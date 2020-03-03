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03 марта 2020, вторник, 12:45 374
Общество 2020-03-03T12:54:53+02:00
Українські Новини
Приедет на высокую температуру: из-за коронавируса изменят правила вызова "скорой" и врача

Приедет на высокую температуру: из-за коронавируса изменят правила вызова "скорой" и врача

Надежда Комендантова
Врач, Скорая помощь, Скорая, Коронавирус, коронавирус в Украине, коронавирус в Черновцах
Скорая помощь.
Скорая помощь.

В то время, как в Украине зафиксировали первый случай коронавируса,

Если у человека высокая температура и подозрение на коронавирус, то карета ш видно помощи имеет приезжать на такие вызовы.

О таких планах сообщил заместитель здравоохранения Дмитрий Луфер на брифинге НСЗУ, пишет Украинская правда. 

"В данное время, нарабатывается возможность изменений в порядок вызова "скорой"и врача именно на этот период, когда мы ожидаем возможные случаи.

Для того, чтобы врач мог приехать домой и человек не путешествовала по городу", - объясняет замминистра.

Также он добавил, что врачи "скорой" знают, что делать в случаях потенциальных вспышек.

"Есть утвержденный план действий в области и отдельные кровати в инфекционных больницах и врачи, которые ожидают пациентов, тоже знают, что делать", - говорит Луфер.

Как сообщали Українські новини, по состоянию на 3 марта за сутки количество зараженных коронавирусом увеличилось почти на две тысячи человек.

Тем временем, в ВОЗ заявили, что мир не готов к эпидемии коронавируса. 

В США разработали онлайн-сервис, позволяющий в режиме реального времени следить за распространением китайского коронавируса.

Также в Штатах объявили чрезвычайное положение из-за стремительного роста эпидемии коронавируса.

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Приедет на высокую температуру: из-за коронавируса изменят правила вызова "скорой" и врача
Украина
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