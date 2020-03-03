Приедет на высокую температуру: из-за коронавируса изменят правила вызова "скорой" и врача

В то время, как в Украине зафиксировали первый случай коронавируса,Если у человека высокая температура и подозрение на коронавирус, то карета ш видно помощи имеет приезжать на такие вызовы. О таких планах сообщил заместитель здравоохранения Дмитрий Луфер на брифинге НСЗУ, пишет Украинская правда. "В данное время, нарабатывается возможность изменений в порядок вызова "скорой"и врача именно на этот период, когда мы ожидаем возможные случаи. Для того, чтобы врач мог приехать домой и человек не путешествовала по городу", - объясняет замминистра. Также он добавил, что врачи "скорой" знают, что делать в случаях потенциальных вспышек. "Есть утвержденный план действий в области и отдельные кровати в инфекционных больницах и врачи, которые ожидают пациентов, тоже знают, что делать", - говорит Луфер. Как сообщали Українські новини, по состоянию на 3 марта за сутки количество зараженных коронавирусом увеличилось почти на две тысячи человек. Тем временем, в ВОЗ заявили, что мир не готов к эпидемии коронавируса. В США разработали онлайн-сервис, позволяющий в режиме реального времени следить за распространением китайского коронавируса. Также в Штатах объявили чрезвычайное положение из-за стремительного роста эпидемии коронавируса.