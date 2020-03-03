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03 березня 2020, вівторок, 12:45 6
Суспільство 2020-03-03T12:57:21+02:00
Українські Новини
Приїде на високу температуру: через коронавірус змінять правила виклику "швидкої" та лікаря

Приїде на високу температуру: через коронавірус змінять правила виклику "швидкої" та лікаря

Надежда Комендантова
Швидка медична допомога, Швидка допомога, Коронавірус, коронавірус в Україні, коронавірус в Чернівцях
Швидка допомога.
Швидка допомога.

В той час, як в Україні зафіксували перший випадок коронавіруса, якщо у людини висока температура і підозра на коронавірус, то карета швидкої допомоги має приїздити на такі виклики.

Про такі плани повідомив заступник охорони здоров'я Дмитро Луфер на брифінгу НСЗУ, пише Українська правда.

"В даний час, напрацьовується можливість змін в порядок виклику "швидкої"та лікаря саме на цей період, коли ми очікуємо можливі випадки.

Для того, щоб лікар міг приїхати додому і людина не подорожувала по місту", - пояснює заступник міністра.

Також він додав, що лікарі "швидкої" знають, що робити у випадках потенційних спалахів.

"Є затверджений план дій в області та окремі ліжка в інфекційних лікарнях і лікарі, які очікують пацієнтів, теж знають, що робити", - говорить Луфер.

Як повідомляли Українські новини, станом на 3 березня за добу кількість заражених коронавірусом збільшилася майже на дві тисячі чоловік.

Тим часом, у ВООЗ заявили, що світ не готовий до епідемії коронавіруса.

У США розробили онлайн-сервіс, дозволяє в режимі реального часу стежити за поширенням китайського коронавіруса.

Також у Штатах оголосили надзвичайний стан через стрімке зростання епідемії коронавіруса.

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