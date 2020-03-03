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  • Встречался с Зеленским: Кулеба прокомментировал слухи о назначении главой МИДа
03 марта 2020, вторник, 11:34 1597
Политика 2020-03-03T11:34:59+02:00
Українські Новини
Встречался с Зеленским: Кулеба прокомментировал слухи о назначении главой МИДа

Встречался с Зеленским: Кулеба прокомментировал слухи о назначении главой МИДа

Надежда Комендантова
МИД, министр иностранных дел, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский
Дмитрий Кулеба. Фото: Facebook/Dmytro Kuleba
Дмитрий Кулеба. Фото: Facebook/Dmytro Kuleba

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба выступает за совмещение этой должности с должностью министра иностранных дел, и не отрицает, что Президент Владимир Зеленский вел с ним переговоры о соответствующем назначении, хоть и не подтвердил это прямым текстом.

Об этом он сообщил журналистам, передают Українські Новини.

"Пока что нечего комментировать. Идет политический процесс и консультации. Давайте дождемся завтрашнего дня и на основании тех или иных решений будем комментировать назначение или неназначение. Все назначения произойдут или нет по результатам завтрашнего заседания, а до этого времени нет смысла спекулировать. Я привык делать выводы по результатам принятых или непринятых решений", - ответил он на вопрос о его возможном назначении министром иностранных дел.

Отвечая на уточняющий вопрос агентства о том, что исходя из его ответа Зеленский обсуждал с ним возможность назначения, Кулеба ответил, что "завтра состоится заседание, на котором будут рассмотрены кадровые вопросы по правительству, поэтому давайте подождем и завтра все увидим".

На вопрос о том, готов ли он к новым полномочиям, Кулеба ответил утвердительно.

"Я никогда не боялся брать на себя дополнительные полномочия, которые я способен выполнять. Но еще раз подчеркиваю, что решение в руках Президента и парламента", - сказал он.

Он также заявил, что положительно относится к возможности совмещения должности министра иностранных дел и вице-премьера по евроинтеграции.

"Если это произойдет, то независимо от фамилии человека, который будет совмещать эти должности, это будет усилением и украинской дипломатии, и европейской и евороатлантической интеграции", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский созвал внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта.

Также в СМИ сообщили, что на заседании будут рассмотрены кадровые вопросы, в частности, отставка ГончарукаСытника и Рябошапки

Также, по данным СМИ, речь идет о возможной отставке премьер-министра и четырех министров, включая министра иностранных дел Вадима Пристайко, хотя сам Пристайко заверяет, что Зеленский не просил его покинуть должность министра. 

Тем временем, по мнению председателя партии "Слуга народа" Александра Корниенко, который допускает кадровые изменения в правоохранительных органах по итогам внеочередного заседания парламента 4 марта, Кабмин не является эффективным в социальной, промышленной и жилищно-коммунальной политике.

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