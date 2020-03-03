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03 марта 2020, вторник, 08:45 13
Верховная Рада и партии 2020-03-03T08:59:17+02:00
Українські Новини
Кабмин неэффективен в социальной, промышленной и жилищно-коммунальной политике, - Корниенко

Кабмин неэффективен в социальной, промышленной и жилищно-коммунальной политике, - Корниенко

Надежда Комендантова
Кабмин, Партия
Александр Корниенко.
Александр Корниенко.

По мнению председателя партии "Слуга народа" Александра Корниенко, который допускает кадровые изменения в правоохранительных органах по итогам внеочередного заседания парламента 4 марта, Кабмин не является эффективным в социальной, промышленной и жилищно-коммунальной политике.

Об этом Корниенко сказал в эфире "Свобода слова", передают Українськi Новини.

"Касательно правительства - у нас возник парадокс, он нам не понятен и мы бы хотели найти ответ. Доверие к Президенту сохраняется достаточно высоким.

Это свидетельствует о том, что в целом тот курс, который предлагал президент год назад, и партия "Слуга народа" во время предвыборной кампании, к этому курсу, экономическому, социальному, есть доверие. И есть ожидания, что этот курс будет выполняться", - сказал глава партии.

Также, по словам Корниенко, есть вопросы к выполнению этого курса и программы. "Люди не почувствовали это в своем кармане, на своем дворе, не почувствовали в состоянии улучшения медицинской инфраструктуры, например", – говорит лидер "Слуги народа".

Он считает, что в отдельных сферах "царит определенный беспорядок", хотя есть "стратегия, куда мы идем".

Также, по мнению Корниенко, важным вопросом является промышленная политика. Для этого направления, по его словам, есть идея назначить отдельного координатора: министра или вице-премьера.

Что касается обновления и изменений в силовом блоке, нардеп отметил, что сначала нужно заслушать отчет правоохранительных органов и задать им вопросы. После уже целесообразно говорить о возможных кадровых изменениях, хотя Корниенко не исключает, что некоторым руководителям силовиков необходимо дать время "проявить себя".

"Финальная конфигурация будет обсуждаться на заседании фракции во вторник", – добавил Корниенко.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский созвал внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта.

Также в СМИ сообщили, что на заседании будут рассмотрены кадровые вопросы, в частности, отставка ГончарукаСытника и Рябошапки

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