Повестка дня Рады: чем займется парламент во вторник

В то время, как стало известно, чем займется Рада на внеочередном заседании 4 марта, Верховная Рада на пленарном заседании во вторник продолжит рассмотрение во втором чтении законопроекта №2178-10 о запуске рынка земли.

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, передают Українськi Новини.

До этого Рада рассмотрела 1 505 из 4 018 поправок к законопроекту №2178-10.

Парламент приступил к рассмотрению документа 6 февраля.

Кроме того, в повестке дня указаны в 1-м чтении законопроекты №2621 о разрешении заключения под стражу без права внесения залога подозреваемых в тяжких коррупционных преступлениях и №0019 о ратификации соглашения с Данией о реализации программы Danida Business Finance в Украине.

Как сообщали Українськi Новини, председатель "Слуги народа" Корниенко заявил о возможных кадровых изменениях у силовиков.

Также Зеленский созвал внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта.

А СМИ сообщали, что Верховная Рада в среду рассмотрит отставку Гончарука.