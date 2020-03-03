Повестка дня Рады: чем займется парламент во вторник

В то время, как стало известно, чем займется Рада на внеочередном заседании 4 марта, Верховная Рада на пленарном заседании во вторник продолжит рассмотрение во втором чтении законопроекта №2178-10 о запуске рынка земли. Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, передают Українськi Новини. До этого Рада рассмотрела 1 505 из 4 018 поправок к законопроекту №2178-10. Парламент приступил к рассмотрению документа 6 февраля. Кроме того, в повестке дня указаны в 1-м чтении законопроекты №2621 о разрешении заключения под стражу без права внесения залога подозреваемых в тяжких коррупционных преступлениях и №0019 о ратификации соглашения с Данией о реализации программы Danida Business Finance в Украине. Как сообщали Українськi Новини, председатель "Слуги народа" Корниенко заявил о возможных кадровых изменениях у силовиков. Также Зеленский созвал внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта. А СМИ сообщали, что Верховная Рада в среду рассмотрит отставку Гончарука.