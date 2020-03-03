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03 марта 2020, вторник, 09:53 203
Верховная Рада и партии 2020-03-03T09:54:41+02:00
Українські Новини
Повестка дня Рады: чем займется парламент во вторник

Повестка дня Рады: чем займется парламент во вторник

Анна Рудык
Верховная Рада, Рынок земли, Повестка дня, заседание Верховной Рады
Верховная Рада. фото: Facebook/Слуга народу
Верховная Рада. фото: Facebook/Слуга народу

В то время, как стало известно, чем займется Рада на внеочередном заседании 4 марта, Верховная Рада на пленарном заседании во вторник продолжит рассмотрение во втором чтении законопроекта №2178-10 о запуске рынка земли.

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, передают Українськi Новини.

До этого Рада рассмотрела 1 505 из 4 018 поправок к законопроекту №2178-10.

Парламент приступил к рассмотрению документа 6 февраля.                   

Кроме того, в повестке дня указаны в 1-м чтении законопроекты №2621 о разрешении заключения под стражу без права внесения залога подозреваемых в тяжких коррупционных преступлениях и №0019 о ратификации соглашения с Данией о реализации программы Danida Business Finance в Украине.               

Как сообщали Українськi Новини, председатель "Слуги народа" Корниенко заявил о возможных кадровых изменениях у силовиков.                       

Также Зеленский созвал внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта.

А СМИ сообщали, что Верховная Рада в среду рассмотрит отставку Гончарука.

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