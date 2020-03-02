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02 березня 2020, понеділок, 23:58 4
Верховна Рада і партії 2020-03-03T00:00:41+02:00
Українські Новини
Голова "Слуги народу" Корнієнко заявив про можливі кадрові зміни у силовиків

Голова "Слуги народу" Корнієнко заявив про можливі кадрові зміни у силовиків

Ольга Фандорина
Верховна Рада, Партія

Голова політичної партії "Слуга народу", перший заступник голови фракції у Верховній Раді Олександр Корнієнко допускає кадрові зміни в правоохоронних органах за підсумками позачергового засідання парламенту 4 березня.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу ICTV, передають Українські Новини.

"Потрібно заслухати звіт. Потрібно заслухати висновки. Можливо, ці зміни будуть найближчим часом, можливо, дамо можливість проявити себе керівникам правоохоронних органів. Ми зараз з цього приводу ведемо дискусію всередині фракції, завтра буде засідання фракції. Я думаю, що ми будемо остаточно визначатися теж", - сказав Корнієнко.

Депутат звинуватив ряд органів у затягуванні розслідувань.

Лідер "Слуги народу" вважає законним збір підписів за звільнення директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника і в той же час називає це політичним жестом без правової можливості звільнення директора.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський скликав позачергове засідання Верховної Ради 4 березня.

Також у ЗМІ повідомили, що на засіданні будуть розглянуті кадрові питання, зокрема, відставка Гончарука Ситника і Рябошапки.

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