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29 февраля 2020, суббота, 19:30 40
Верховная Рада и партии 2020-02-29T19:30:01+02:00
Українські Новини
На внеочередном заседании Рада рассмотрит вопросы о деятельности Кабмина, МВД и СБУ

На внеочередном заседании Рада рассмотрит вопросы о деятельности Кабмина, МВД и СБУ

Валерия Драгомирова
Кабмин, СБУ, МВД, Внеочередное заседание, Рада 9 созыва
Верховна Рада. Фото: Facebook/Слуга народа
Верховна Рада. Фото: Facebook/Слуга народа

Верховная Рада рассмотрит вопросы деятельности Кабинета Министров, Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины (СБУ) на внеочередном заседании парламента 4 марта 2020 года.

Об этом говорится в сообщении на сайте Верховной Рады, передают Українськi Новини.

"В субботу, 29 февраля, Президент Украины обратился в Верховную Раду Украины о включении дополнительных вопросов в повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва, которое созывается в соответствии с Распоряжением Председателя Верховной Рады", - говорится в нем.

Отмечается, что на заседании будут рассматриваться вопросы деятельности Кабмина, МВД, СБУ, Государственного бюро расследований, Национального антикоррупционного бюро, Офиса генерального прокурора в сфере преодоления коррупции и укрепления правопорядка.

Кроме того, 4 марта планируется рассмотрение нескольких законопроектов, в частности: об одобрении решения Президента о допуске подразделений вооруженных сил других стран на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях; законопроект о внесении изменений в закон "О национальной безопасности Украины" касательно вступления в силу положениями касательно Главнокомандующего ВСУ, Генерального штаба ВСУ; законопроект о ратификации рамочного соглашения между правительством Украины и Французской Республики касательно официальной поддержки усиления морской безопасности и охраны Украины; законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием закона "О предотвращении коррупции".

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский созвал внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта.

Также в СМИ сообщили, что на заседании будут рассмотрены кадровые вопросы, в частности, отставка Гончарука, Сытника и Рябошапки

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