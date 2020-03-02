Мне стыдно за свои матюки, а не за то, что бросала камешки, - женщина, атаковавшая автобус с эвакуированными в

Жительница Новых Санжар, мать пятерых детей рассказала журналистам о том, почему бросала камни в автобусы с эвакуированными украинцами. Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.

В день появления автобуса с соотечественниками она выступала против карантина в Новых Санжарах. Однако камни кидала не в автобус, а в полицию, которая, по ее словам, вела себя агрессивно. В пятницу женщине вручили подозрение за хулиганство.

Женщина жалеет только о том, что ругалась матом и подавала плохой пример своим детям. Об угрозе от эвакуированных многодетная мать узнала из интернета. Считает, что в Новых Санжарах нет условий для размещения носителей вируса, а информацию, что в поселок прибыли здоровые люди считает неправдивой, поскольку водитель автобуса был одет в спецодежду.

Вторую женщину, которая кидала камни, зовут Рината. Наталья с ней знакома - подрабатывает у нее по хозяйству.

Как сообщали Українськi Новини, правоохранители открыли уголовное производство по факту разжигания религиозной и межрасовой вражды по отношению к иностранцам, эвакуированным вместе с украинцами из Уханя (Китай), в Новых Санжарах.

Кроме того, одного из участников акций протеста в Новых Санжарах отправили под домашний арест.

Тем временем Минздрав запретил передавать продукты эвакуированным украинцам в "Новые Санжары".