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02 марта 2020, понедельник, 20:01 990
Общество 2020-03-02T20:26:25+02:00
Українські Новини
На обсервации в Новых Санжарах отметили еще один день рождения. Девушке исполнилось 24

На обсервации в Новых Санжарах отметили еще один день рождения. Девушке исполнилось 24

Валерия Драгомирова
День рождения, Зоряна Скалецкая, Новые Санжары, обсервация, Эвакуированные украинцы

В медцентре в Новых Санжарах, где на двухнедельной обсервации находятся эвакуированные из Уханя граждане, 2 марта отпраздновали второй день рождения.

Об этом написала на своей странице в Facebook министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.


"А у нас снова праздник. Торт, воздушные шарики и - самое главное - прекрасное настроение присутствующих", - написала она.

По словам Скалецкой, в этот раз праздновали 24-летие девушки Ольги.

"Крепкого здоровья, настоящих друзей, любви и ярких событий вам, Ольга! Будьте счастливы!", - пожелала имениннице министр.

Отметим, что это не первый день рождения на обсервации. 28 февраля в медцентре отпраздновала 20-летие Виктория. 



Как сообщали Українські Новини, в Новые Санжары эвакуированным из Китая начали привозить продукты обычные люди. После чего в Минздраве запретили передавать продукты эвакуированным украинцам в "Новые Санжары", чтобы не было обсервации еще и по диарейным заболеваниям.

Ранее журналист присоединился к карантину, чтоб показать как живут эвакуированные в Новых Санжарах. В медцентре в Новых Санжарах ужин передают в одноразовой посуде, упакованной в пакеты. Из еды это: картошка, котлета, салат из капусты, испеченных в приватной пекарне хлеб, персиковый сок и суп.




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