На обсервации в Новых Санжарах отметили еще один день рождения. Девушке исполнилось 24

В медцентре в Новых Санжарах, где на двухнедельной обсервации находятся эвакуированные из Уханя граждане, 2 марта отпраздновали второй день рождения.

Об этом написала на своей странице в Facebook министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.



"А у нас снова праздник. Торт, воздушные шарики и - самое главное - прекрасное настроение присутствующих", - написала она.

По словам Скалецкой, в этот раз праздновали 24-летие девушки Ольги.

"Крепкого здоровья, настоящих друзей, любви и ярких событий вам, Ольга! Будьте счастливы!", - пожелала имениннице министр.



Отметим, что это не первый день рождения на обсервации. 28 февраля в медцентре отпраздновала 20-летие Виктория.







Как сообщали Українські Новини, в Новые Санжары эвакуированным из Китая начали привозить продукты обычные люди. После чего в Минздраве запретили передавать продукты эвакуированным украинцам в "Новые Санжары", чтобы не было обсервации еще и по диарейным заболеваниям.



Ранее журналист присоединился к карантину, чтоб показать как живут эвакуированные в Новых Санжарах. В медцентре в Новых Санжарах ужин передают в одноразовой посуде, упакованной в пакеты. Из еды это: картошка, котлета, салат из капусты, испеченных в приватной пекарне хлеб, персиковый сок и суп.







