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02 марта 2020, понедельник, 16:17 347
Экономика 2020-03-02T16:30:27+02:00
Українські Новини
НБУ резко понизил курс гривны на завтра

НБУ резко понизил курс гривны на завтра

Валерия Драгомирова
Курс гривны, Курс валют, Нацбанк, Доллар, курс доллара
Гривны
Гривны

Несмотря на то, что официальный курс гривны обвалился почти на 20 копеек 2 марта, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 3 марта, на 22,80 коп. до 24,8180 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 2 марта, на 2,90 коп. до 24,5900 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 31,6913
1 доллар США 24,8180
1 швейцарский франк 25,9182
10 иен 2,3051
10 российских рублей 3,6905
1 евро 27,6075


Как сообщали Українські Новини, украинские банкиры утверждают, что курс гривны в ближайшее время может зависеть от распространения коронавируса и его влияния на мировую экономику.

Рубль в киевских обменниках также продолжает падать. Средний курс продажи упал на 3 копейки до 3,82 гривен за 10 рублей.

Тем временем со 2 марта банки обязали указывать полную информацию о своих услугах на сайтах. Набанк дал финансовым учреждениям дополнительное время на адаптацию к новым треюбованиям. 

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