підписатися на розсилку
24.25 24.7
26.65 27.25
˟
02 березня 2020, понеділок, 18:37 8
Економіка 2020-03-02T18:39:02+02:00
Українські Новини
Гривня на міжбанку знизилася на 24 копійки

Гривня на міжбанку знизилася на 24 копійки

Валерия Драгомирова
курс гривні, Міжбанк, Міжбанківський валютний ринок
Гривні
Гривні

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в п'ятницю на 13 коп. у понеділок знизився на 24 коп. до 24,89 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,69-24,72 UAH/USD, потім котирування почали зростати і досягли 24,82-24,87 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 24,87-24,90 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 4,84% з 23,74 UAH/USD до 24,89 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.


Крім того, НБУ різко знизив курс гривні на вівторок на 22,80 коп. до 24,8180 UAH/USD.

Рубль у київських обмінниках також продовжує падати. Середній курс продажу впав на 3 копійки до 3,82 грн за 10 рублів.

Тим часом українські банкіри стверджують, що курс гривні найближчим часом може залежати від поширення коронавірусу та його впливу на світову економіку.

Більше новин про: курс гривні Міжбанк Міжбанківський валютний ринок

В Україні чотирьох людей перевіряють на коронавірус, — МОЗ
Гончарук заперечує інформацію про свою відставку
Новини
Звільнена Зеленським екс-чиновниця проти методики "Укравтодору" з проведення тендерів, – ЗМІ 19:12
Вбивство Старицького: поліція провела слідчий експеримент через відсутность Кожари у будинку 18:45
Гривня на міжбанку знизилася на 24 копійки 18:37
Телеканал "Дім" буде доступний тільки на окупованих територіях Донбасу і Криму 18:33
Дружина затриманого Мельничука не хоче повертатися з дитиною в Україну і буде перевезена із нею в Салоніки 3 марта 18:18
більше новин
Долари продавати не варто: економісти попередили про зміну курсу валют у березні 05:50
Сьогодні розпочнеться індексація пенсій: кому підвищать виплати 06:00
В Афганістані США і таліби підписали історичну мирову угоду 22:17
Уряд не шукає конфліктів, але ми боремося з корупцією, – Гончарук прокоментував конфлікт з Коломойським 12:15
Головою Пенитициарної служби можуть призначити губернатора часів Януковича, — ЗМІ 12:35
більше новин
НАБУ закрило справу про декларування недостовірної інформації Гонтаревої 15:38
3.03.20 14:30 Прес-конференція: "Запровадження ринку землі – державна зрада" 16:05
Сьогодні розпочинає роботу телеканал для окупованих територій "Дім" 06:35
Вартість проїзду в поїздах відсьогодні збільшилася 10:44
КС напередодні кадрових питань в Раді розгляне законність люстрації 11:55
більше новин
Рішення про індексацію пенсій ще немає, - Гончарук
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok