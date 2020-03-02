Гривня на міжбанку знизилася на 24 копійки

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в п'ятницю на 13 коп. у понеділок знизився на 24 коп. до 24,89 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,69-24,72 UAH/USD, потім котирування почали зростати і досягли 24,82-24,87 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 24,87-24,90 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 4,84% з 23,74 UAH/USD до 24,89 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.



Крім того, НБУ різко знизив курс гривні на вівторок на 22,80 коп. до 24,8180 UAH/USD.



Рубль у київських обмінниках також продовжує падати. Середній курс продажу впав на 3 копійки до 3,82 грн за 10 рублів.



Тим часом українські банкіри стверджують, що курс гривні найближчим часом може залежати від поширення коронавірусу та його впливу на світову економіку.