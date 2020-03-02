Гривня на міжбанку знизилася на 24 копійки

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в п'ятницю на 13 коп. у понеділок знизився на 24 коп. до 24,89 UAH\/USD. Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку. За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,69-24,72 UAH\/USD, потім котирування почали зростати і досягли 24,82-24,87 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 24,87-24,90 UAH\/USD. З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 4,84% з 23,74 UAH\/USD до 24,89 UAH\/USD. Як повідомляли Українські Новини, у 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH\/USD до 23,74 UAH\/USD. В 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD.Крім того, НБУ різко знизив курс гривні на вівторок на 22,80 коп. до 24,8180 UAH\/USD. Рубль у київських обмінниках також продовжує падати. Середній курс продажу впав на 3 копійки до 3,82 грн за 10 рублів.Тим часом українські банкіри стверджують, що курс гривні найближчим часом може залежати від поширення коронавірусу та його впливу на світову економіку.