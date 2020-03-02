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02 марта 2020, понедельник, 17:49 961
Финансы 2020-03-02T17:50:52+02:00
Українські Новини
Пенсионный фонд начал финансирование пенсий за март

Пенсионный фонд начал финансирование пенсий за март

Валерия Драгомирова
Пенсии, Пенсионный фонд, ПФУ, Финансирование пенсий, Пенсии за март
Пенсия. Фото: censor.net
Пенсия. Фото: censor.net

И пока решение об индексации пенсий еще не принято и находится в стадии разработки, Пенсионный фонд начал финансирование пенсий за март 2020. На финансирование пенсий направлено 622, 6 млн гривен. Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда в Facebook.

"По состоянию на 2 марта выплаты производятся в полном объеме в соответствии с плановыми показателями. На финансирование пенсий направлено 622, 6 млн гривен", - говорится в сообщении.

На пенсии На пенсии направили 622, 6 млн гривен. Фото: Facebook/Пенсионный фонд 


Напомним, ранее пресс-секретарь Пенсионного фонда рассказала, почему выплаты не проиндексируют с 1 марта. По словам Анны Швец, правительство Гончарука пока не приняло решение об индексации пенсий с 1 марта. Согласно полученной информации, с марта никакого перерасчета пенсий может и не быть, а как решат вопрос в дальнейшем еще неизвестно.

Также украинцам предлагают доплачивать по 500 гривен, если они выйдут на пенсию позже.

Тем временем в 2022-2023 Кабинет Министров планирует ввести систему накопительной пенсии. Регулятором новой пенсионной системы должен стать Нацбанк Украины.

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