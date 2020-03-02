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02 марта 2020, понедельник, 18:01 194
СМИ 2020-03-02T18:01:26+02:00
Українські Новини
Телеканал "Дом" будет доступен только на оккупированных территориях Донбасса и в Крыма

Телеканал "Дом" будет доступен только на оккупированных территориях Донбасса и в Крыма

Елена Новикова
Телеканал, Телевидение, Дом, оккупированые территории
Телевизор. Фото: pixabay
Телевизор. Фото: pixabay

Государственный телеканал для жителей оккупированных территорий "Дом", который создан на базе канала UA TV, будет доступен к просмотру только на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областях и Автономной Республики Крым.

Об этом сообщил депутат Верховной Рады от фракции "Слуга Народа", заместитель председателя комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев на презентации телеканала, передают Українські Новини.

"Будут ли его (телеканал "Дом") видеть на территории свободной Украины? Ответ: нет, не будут. То есть, он не для этого", - сказал он.

Одной из причин того, что жители территорий подконтрольных Украине не смогут видеть телеканал, является присутствие контента украинских медиагрупп.

Из-за авторских прав телеканалов на этот контент, невозможно транслировать телеканал в Интернете или через спутник.

По словам заместителя руководителя Офиса Президента Кирилла Тимошенко, канал можно будет показать за границей и в Интернете только после полного перехода на авторский контент, чтобы избежать нарушения авторских прав медиагрупп.

Как сообщали Українські Новини, телеканал "Дом" намерен полностью перейти на свою продукцию до 2022 года. На данный момент медиахолдинги Inter Media Group Limited", "1+1 медиа", "Медиа Граппа Украина" и "StarLightMedia предоставили телеканалу развлекательных контент.

Ранее сообщалось о том, что телеканал "Дом" начал вещание с 1 марта 2020 года.

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