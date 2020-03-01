В Украине заработал телеканал для оккупированных территорий - "Дом"

Телеканал для временно оккупированных территорий "Дом" начал вещание с 1 марта.

Об этом Українським Новинам сообщила директор телеканала "Дом" Юлия Островская.

"Да, запустился", - сказала она в ответ на вопрос, начал ли телеканал "Дом" вещание с 1 марта.

При этом других подробностей Островская не сообщила, сослашись на то, что в ближайшее время состоится презентация канала.

Как сообщали Українські Новини, ранее Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что запуск государственного телеканала для жителей оккупированных территорий, который создается на базе канала UA|TV, переносится с 15 февраля на 1 марта 2020 года.

В Минкультуры хотели запустить развлекательный телеканал для неподконтрольных территорий на базе UA|TV в феврале 2020.



На первом этапе канал будет объединять украинско- и русскоязычные развлекательные программы, сериалы и фильмы производства ведущих украинских медиагрупп



Также сообщалось, что информационное вещание на гостелеканале возглавила бывший главный редактор "24 канала" Елена Трибушная.