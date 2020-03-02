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02 марта 2020, понедельник, 17:22 69
СМИ 2020-03-02T17:23:57+02:00
Українські Новини
Украинские медиагруппы предоставили развлекательный контент телеканалу для оккупированных территорий "Дом"

Украинские медиагруппы предоставили развлекательный контент телеканалу для оккупированных территорий "Дом"

Валерия Драгомирова
Госканал, Телеканал Дом, Медиагруппы, Развлекательный контент
Телевидение. Фото: pixabay
Телевидение. Фото: pixabay

"Медиа Группа Украина", группа "1+1 медиа", StarLightMedia и Inter Media Group Limited предоставили развлекательный контент Государственному телеканалу для жителей оккупированных территорий "Дом", который создан на базе канала UA TV, по символической цене.

Об этом сообщил заместитель министра культуры, молодежи и спорта Анатолий Максимчук на презентации телеканала, передают Українські Новини.

"Это медиагруппа StarLightMedia, это медиагруппа "1+1", это "Медиа Группа Украина" и медиагруппа телеканала "Интер". С этими 4 медиагруппами достигнута договоренность, так называемый меморандум, что касается сотрудничества с этим телеканалом",- сказал он.

Он также отметил, что продолжаются переговоры с международными вещателями касательно предоставления ими контента.

Временно исполняющая обязанности генерального директора телеканала UATV Юлия Островская отметила, что медиагруппы предоставили право показывать их контент на телеканале "Дом" почти бесплатно.

"Я думаю, что нужно от всех присутствующих поблагодарить украинские медиагруппы, которые предоставили контент для нашего канала, свой премиальный контент, почти бесплатно, за какую-то там символическую сумму",- сказала она.

Кроме этого, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев отметил, что эти медиагруппы не будут влиять на информационную политику телеканала, так как они предоставляют исключительно развлекательный материал.

Телеканал "Дом" намерен полностью перейти на производство собственного контента до 2022 года. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко на презентации телеканала.

"Канал будет наращивать свою продукцию. Мы планируем, что в течение 2 лет он выйдет на полностью собственную продукцию", - сказал он.

Он также отметил, что в ближайшие дни канал уже начнет создание своих новостей, позже ожидается создание и запуск утренних шоу и ток-шоу. До 2022 года ожидается также продукция собственных развлекательных шоу.

Как сообщали Українські Новини, телеканал для временно оккупированных территорий "Дом" начал вещание с 1 марта.


Ранее в Минкультуры хотели запустить развлекательный телеканал для неподконтрольных территорий на базе UA|TV в феврале 2020. 

 
 

 

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