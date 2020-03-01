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01 марта 2020, воскресенье, 06:35 1014
СМИ 2020-03-01T10:47:13+02:00
Українські Новини
Сегодня начинает работу телеканал для оккупированных территорий "Дом"

Сегодня начинает работу телеканал для оккупированных территорий "Дом"

Валерия Драгомирова
Телеканал, Оккупированные территории, UA-ТВ, Телеканал Дом
Телевидение. Фото: pixabay
Телевидение. Фото: pixabay

Сегодня, 1 марта, должен начать работу телеканал для оккупированных территорий (АР Крым, Донецкая и Луганская обл.) под названием "Дом" и будет вещать на базе UA-ТВ.

Дизайн логотипа нового канала является таким, что название можно прочитать двумя различными способами - как "Дом" и как "Дім".

Презентация телеканала состоится в понедельник, 2 марта, в 15:00.

Как сообщали Українські Новини, в Минкультуры хотели запустить развлекательный телеканал для неподконтрольных территорий на базе UA|TV в феврале 2020. 

На первом этапе канал будет объединять украинско- и русскоязычные развлекательные программы, сериалы и фильмы производства ведущих украинских медиагрупп

Также сообщалось, что информационное вещание на гостелеканале возглавила бывший главный редактор "24 канала" Елена Трибушная.

Однако позже Трибушная отказалась от должности руководителя информационного вещания государственного телеканала для временно оккупированных территорий из-за разногласий с другими руководителями проекта.

Тем временем, менее половины украинцев считают, что русскоязычный телеканал поспособствует интеграции неподконтрольных территорий.

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