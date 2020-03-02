Телеканал "Дім" буде доступний тільки на окупованих територіях Донбасу і Криму

Державний телеканал для жителів окупованих територій "Дім", який створено на базі каналу UA TV буде доступний до перегляду тільки на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей та Автономної Республіки Крим.

Про це повідомив депутат Верховної Ради від фракції "Слуга Народу", заступник голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв на презентації телеканалу, передають Українські Новини.

"Будуть його (телеканал "Дім") бачити на території вільної України? Відповідь: ні, не будуть. Тобто, він не для цього", - сказав він.

Однією з причин того, що жителі територій підконтрольних Україні не зможуть бачити телеканал, є присутність контенту українських медіагруп.

Через авторські права телеканалів на цей контент, неможливо транслювати телеканал в Інтернеті або через супутник.

За словами заступника керівника Офісу Президента Кирила Тимошенко, канал можна буде показати за кордоном і в Інтернеті тільки після повного переходу на авторський контент, щоб уникнути порушення авторських прав медіагруп.

Як повідомляли Українські Новини, телеканал "Дім" має намір повністю перейти на свою продукцію до 2022 року. На даний момент медіахолдинги Inter Media Group Limited", "1+1 медіа", "Медіа Група Україна" і StarLightMedia надали телеканалу розважальний контент.

Раніше повідомлялося про те, що телеканал "Дім" розпочав мовлення з 1 березня 2020 року.