Обвал фондовых рынков из-за коронавируса не заденет Украину, — Нацбанк

В то время, как на американских и европейских биржах продолжается падение котировок из-за опасений инвесторов распространения коронавирусной инфекции, а самые богатые люди мира из-за коронавируса за день потеряли 139 млрд долларов, обвал мировых фондовых рынков не будет иметь прямого влияния на украинский рынок, поскольку он представлен преимущественно государственными ценными бумагами.

Об этом изданию The Page заявила первый заместитель главы Нацбанка Катерина Рожкова.

По ее словам, инвесторы, рассматривая привлекательность государственных ценных бумаг Украины, в основном смотрят на макроэкономическую стабильность и сотрудничество с Международным валютным фондом.

Отвечая на вопрос, готова ли Украина к мировому экономическому кризису, Рожкова заявила, что страна будет способна ему противостоять тогда, когда продолжит сотрудничество с МВФ.

"Мы анализировали различные сценарии и видим перспективу. Если мы достигаем уже финальных договоренностей и получим поддержку от МВФ, и вместе с этим и от других финансовых структур, если продолжаем реформы, то мы будем в состоянии преодолеть потенциальный кризис", - сказала эксперт.

Пока четких сроков подписания соглашения с фондом нет, переговоры еще продолжаются, добавила Рожкова.

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