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  • Обвал фондовых рынков из-за коронавируса не заденет Украину, — Нацбанк
02 марта 2020, понедельник, 11:25 53
Экономика 2020-03-02T11:31:58+02:00
Українські Новини
Обвал фондовых рынков из-за коронавируса не заденет Украину, — Нацбанк

Обвал фондовых рынков из-за коронавируса не заденет Украину, — Нацбанк

Надежда Комендантова
НБУ, МВФ, Фондовый рынок, Коронавирус, Екатерина Рожкова, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса
Экономика. Фото: pixabay.com
Экономика. Фото: pixabay.com

В то время, как на американских и европейских биржах продолжается падение котировок из-за опасений инвесторов распространения коронавирусной инфекции, а самые богатые люди мира из-за коронавируса за день потеряли 139 млрд долларов, обвал мировых фондовых рынков не будет иметь прямого влияния на украинский рынок, поскольку он представлен преимущественно государственными ценными бумагами.

Об этом изданию The Page заявила первый заместитель главы Нацбанка Катерина Рожкова.

По ее словам, инвесторы, рассматривая привлекательность государственных ценных бумаг Украины, в основном смотрят на макроэкономическую стабильность и сотрудничество с Международным валютным фондом.

Отвечая на вопрос, готова ли Украина к мировому экономическому кризису, Рожкова заявила, что страна будет способна ему противостоять тогда, когда продолжит сотрудничество с МВФ.

"Мы анализировали различные сценарии и видим перспективу. Если мы достигаем уже финальных договоренностей и получим поддержку от МВФ, и вместе с этим и от других финансовых структур, если продолжаем реформы, то мы будем в состоянии преодолеть потенциальный кризис", - сказала эксперт.

Пока четких сроков подписания соглашения с фондом нет, переговоры еще продолжаются, добавила Рожкова.

Как сообщали Українські Новини, в ВОЗ обеспокоенны тем, что вирус может стать новой пандемией.

МВФ и Всемирный банк могут перенести ежегодное заседание из-за коронавируса.

Президент Владимир Зеленский обсудил с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой на Мюнхенской конференции по безопасности положительные достижения в экономике Украины.

Ранее в НБУ заявляли, что новая программа с МВФ может быть подписана в ближайшие месяцы

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