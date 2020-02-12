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12 февраля 2020, среда, 13:07 57
Судебная власть 2020-02-12T13:08:00+02:00
Українські Новини
Офис генпрокурора засекретил дело об избиении Кивой ветерана АТО

Офис генпрокурора засекретил дело об избиении Кивой ветерана АТО

Надежда Комендантова
Илья Кива, Офис Генпрокурора, Избиение ветерана, народный депутат
Илья Кива. Фото пресс-службы
Илья Кива. Фото пресс-службы "Оппозиционной платформы - За життя"

Офис генерального прокурора засекретил информацию, касающуюся расследования дела, открытого по факту нанесения депутатом Верховной Рады Ильей Кивой (фракция "Оппозиционная платформа - За життя") телесных повреждений посетителю ресторана в центре Киева.

Об этом говорится в ответе Офиса генпрокурора на запрос Українських Новин.

Агентство, в частности запрашивало информацию о том, вызывался ли на допрос и был ли допрошен Кива в рамках расследования.

Офис генпрокурора сообщил, что информация по делу относится к данным досудебного расследования, составляет тайну следствия и не может быть разглашена без письменного разрешения следователя.

Как сообщали Українськi Новини, генеральный прокурор Руслан Рябошапка открыл дело по факту нанесения депутатом Верховной Рады Ильей Кивой (фракция "Оппозиционная платформа - За життя") телесных повреждений посетителю ресторана в центре Киева.

Как сообщали Українськi Новини, нардеп Илья Кива устроил драку в ресторане в центре Киева с ветераном АТО, а затем сам позвонил в милицию и нажаловался что его избили. Позже Илья Кива пожаловался, что АТОшник, с которым он сцепился в ресторане, раньше угрожал ему в Facebook.

Ранее Илья Кива, скандальное видео с участием которого разлетелось по сети, прошелся в маске Джокера по сессионному залу, потом снял ее и положил на трибуну Верховной Рады во время выступления новоиспеченного нардепа Сергея Рудыка. 

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