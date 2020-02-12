Офис генпрокурора засекретил дело об избиении Кивой ветерана АТО

Офис генерального прокурора засекретил информацию, касающуюся расследования дела, открытого по факту нанесения депутатом Верховной Рады Ильей Кивой (фракция "Оппозиционная платформа - За життя") телесных повреждений посетителю ресторана в центре Киева.

Об этом говорится в ответе Офиса генпрокурора на запрос Українських Новин.

Агентство, в частности запрашивало информацию о том, вызывался ли на допрос и был ли допрошен Кива в рамках расследования.

Офис генпрокурора сообщил, что информация по делу относится к данным досудебного расследования, составляет тайну следствия и не может быть разглашена без письменного разрешения следователя.

Как сообщали Українськi Новини, генеральный прокурор Руслан Рябошапка открыл дело по факту нанесения депутатом Верховной Рады Ильей Кивой (фракция "Оппозиционная платформа - За життя") телесных повреждений посетителю ресторана в центре Киева.

Как сообщали Українськi Новини, нардеп Илья Кива устроил драку в ресторане в центре Киева с ветераном АТО, а затем сам позвонил в милицию и нажаловался что его избили. Позже Илья Кива пожаловался, что АТОшник, с которым он сцепился в ресторане, раньше угрожал ему в Facebook.

Ранее Илья Кива, скандальное видео с участием которого разлетелось по сети, прошелся в маске Джокера по сессионному залу, потом снял ее и положил на трибуну Верховной Рады во время выступления новоиспеченного нардепа Сергея Рудыка.