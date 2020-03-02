Рябошапка викликав Киву для вручення підозри у побитті ветерана АТО, але він не отримував повістку

Офіс генерального прокурора викликає депутата Верховної Ради Іллю Киву (фракція "Опозиційна платформа - За життя") 2 березня для вручення повідомлення про підозру у нанесенні тілесних ушкоджень відвідувачу в Києві.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Офісу генпрокурора, передають Українські Новини.

Кива викликається в Офіс генерального прокурора на 14:00 2 березня для вручення повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 125 (заподіяння умисного легкого тілесного ушкодження, яке спричинило короткочасний розлад здоров'я) Кримінального кодексу.

Також Кива повідомив, що не отримував повістку про виклик до Держбюро розслідувань для вручення підозри в нанесенні тілесних ушкоджень відвідувачу ресторану в центрі Києва.

"Мені повістку не вручали", - сказав він.

За його словами, він законослухняний громадянин і має намір піти у ДБР для участі в процесуальних діях.

Як повідомляли Українські Новини, 22 лютого Генеральний прокурор Руслан Рябошапка відкрив справу за фактом нанесення Кивою тілесних ушкоджень відвідувачу ресторану в центрі Києва.

Раніше Офіс генерального прокурора засекретив інформацію, що стосується розслідування справи, порушеної за фактом нанесення депутатом Верховної Ради Іллею Ківою (фракція "Опозиційна платформа - За життя") тілесних ушкоджень відвідувачу ресторану в центрі Києва.

Також Ілля Кива поскаржився, що АТОшник, з яким він зчепився в ресторані, раніше погрожував йому в Facebook.