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02 березня 2020, понеділок, 11:36 13
Верховна Рада і партії 2020-03-02T11:40:26+02:00
Українські Новини
Рябошапка викликав Киву для вручення підозри у побитті ветерана АТО, але він не отримував повістку

Рябошапка викликав Киву для вручення підозри у побитті ветерана АТО, але він не отримував повістку

Анна Рудык
Руслан Рябошапка, Верховна Рада, Ілля Кива, Офіс Генпрокурора
Ілля Ківа
Ілля Ківа

Офіс генерального прокурора викликає депутата Верховної Ради Іллю Киву (фракція "Опозиційна платформа - За життя") 2 березня для вручення повідомлення про підозру у нанесенні тілесних ушкоджень відвідувачу в Києві.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Офісу генпрокурора, передають Українські Новини.

Кива викликається в Офіс генерального прокурора на 14:00 2 березня для вручення повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 125 (заподіяння умисного легкого тілесного ушкодження, яке спричинило короткочасний розлад здоров'я) Кримінального кодексу.

Також Кива повідомив, що не отримував повістку про виклик до Держбюро розслідувань для вручення підозри в нанесенні тілесних ушкоджень відвідувачу ресторану в центрі Києва.

"Мені повістку не вручали", - сказав він.

За його словами, він законослухняний громадянин і має намір піти у ДБР для участі в процесуальних діях.

Як повідомляли Українські Новини, 22 лютого Генеральний прокурор Руслан Рябошапка відкрив справу за фактом нанесення Кивою тілесних ушкоджень відвідувачу ресторану в центрі Києва.

Раніше Офіс генерального прокурора засекретив інформацію, що стосується розслідування справи, порушеної за фактом нанесення депутатом Верховної Ради Іллею Ківою (фракція "Опозиційна платформа - За життя") тілесних ушкоджень відвідувачу ресторану в центрі Києва.

Також Ілля Кива поскаржився, що АТОшник, з яким він зчепився в ресторані, раніше погрожував йому в Facebook.

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