В Тернополе двухлетнего ребенка госпитализировали с подозрением на коронавирус

Вчера, 1 марта, в Тернополе ребенка в возрасте 2,5 года госпитализировали из-за подозрения на коронавирус, которым заразились уже 89 тыс. человек по всему миру. Об этом говорится в сообщении пресс-службы горсовета Тернополя.

Так, сообщается, что пациента тщательно обследовали - коронавирус у ребенка лабораторно не подтвердился.

"По результатам исследования областного лабораторного центра, у этого ребенка обнаружили грипп группы "В". Маленькому пациенту оказывают необходимое лечение", - говорится в сообщени.

Отмечается, чо ребенка госпитализировали из одного из пригородных сел в воскресенье, 1 марта. На днях ребенок с родителями вернулся из поездки в Мадрид (Испания).

"На момент лабораторных исследований ребенок был срочно изолированн - он ​​находился в инфекционном боксе", - отметили в горсовете.

Как сообщали Українські Новини, в Чехии зафиксировали первые случаи коронавируса.

Тем временем в инфекционной больнице Николаева подготовили 14 мест для возможных больных коронавирусом.

Также Всемирная организация здравоохранения приняла решение повысить оценку риска распространения и риска воздействия коронавируса COVID19 до очень высокого.