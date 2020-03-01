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01 березня 2020, неділя, 22:27 5
Політика 2020-03-01T22:28:21+02:00
Українські Новини
Гончарук та Єрмак зустрілися в індійському ресторані в Києві

Гончарук та Єрмак зустрілися в індійському ресторані в Києві

Валерия Драгомирова
Ресторан, Київ, Андрій Єрмак, Олексій Гончарук

Сьогодні ввечері прем'єр Олексій Гончарук та голова Офісу президента Андрій Єрмак зустрілися в київському ресторані "Сутра". Про це написав журналіст Крістофер Міллер в Twitter.

"Розмова, безумовно, серйозна, але ведеться приглушеними голосами. Нічого не чую. Тільки що вони закінчили розмову і пішли. Не почув багато, але чув ім'я Ігоря Коломойського", - написав Міллер.

 

"Українська правда" зняла відео, як Гончарук та Єрмак залишають ресторан.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський скликав позачергове засідання Верховної Ради 4 березня. На засіданні розглянуть питання про діяльність Кабміну, МВС та СБУ.


Також ЗМІ повідомили, що на засіданні будуть розглянуті кадрові питання, зокрема, відставка Гончарука, Ситника і Рябошапки.

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Гончарук та Єрмак. Фото: Twitter/@ChristopherJM
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