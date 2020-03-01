Гончарук та Єрмак зустрілися в індійському ресторані в Києві

Сьогодні ввечері прем'єр Олексій Гончарук та голова Офісу президента Андрій Єрмак зустрілися в київському ресторані "Сутра". Про це написав журналіст Крістофер Міллер в Twitter.

"Розмова, безумовно, серйозна, але ведеться приглушеними голосами. Нічого не чую. Тільки що вони закінчили розмову і пішли. Не почув багато, але чув ім'я Ігоря Коломойського", - написав Міллер.

The convo is definitely serious but it’s being conducted in hushed voices. Can’t hear anything. — Christopher Miller (@ChristopherJM) March 1, 2020

"Українська правда" зняла відео, як Гончарук та Єрмак залишають ресторан.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук та голова ОП Андрій Єрмак у неділю ввечері зустрічалися в індійському ресторані Sutra. У середу має відбутися голосування за відставку Гончарука 🤷‍♀️ Відео УП pic.twitter.com/nc9en8Jv2E — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 1, 2020

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський скликав позачергове засідання Верховної Ради 4 березня. На засіданні розглянуть питання про діяльність Кабміну, МВС та СБУ.



Також ЗМІ повідомили, що на засіданні будуть розглянуті кадрові питання, зокрема, відставка Гончарука, Ситника і Рябошапки.