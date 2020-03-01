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01 марта 2020, воскресенье, 13:36 23
Общество 2020-03-01T13:36:59+02:00
Українські Новини
Порывы ветра до 30 м/с: в Украине объявлено штормовое предупреждение

Порывы ветра до 30 м/с: в Украине объявлено штормовое предупреждение

Анна Рудык
Ветер, Штормовое предупреждение, Прогноз погоды, погода в Украине, Штормовой ветер
Ветер. Фото: postimees.ee
Ветер. Фото: postimees.ee

В первый день весны, 1 марта, в Украине объявлено штормовое предупреждение. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Так, сообщается, что сильные порывы ветра ожидаются 1 и 2 марта почти по всей Украине.

"По данным Укргидрометцентра, днем 1 марта и в течение 2 марта в Украине, кроме восточной части, порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что, по Киеву и Киевской области до конца дня 1 марта и в течение суток 2 марта порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

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Тем временем 2019 год стал самым теплым в Украине за всю историю наблюдений, средняя температура воздуха в Киеве достигла 10,6 градусов, что на 2,9 градуса выше нормы.

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