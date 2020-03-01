Порывы ветра до 30 м/с: в Украине объявлено штормовое предупреждение

В первый день весны, 1 марта, в Украине объявлено штормовое предупреждение. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Так, сообщается, что сильные порывы ветра ожидаются 1 и 2 марта почти по всей Украине.

"По данным Укргидрометцентра, днем 1 марта и в течение 2 марта в Украине, кроме восточной части, порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что, по Киеву и Киевской области до конца дня 1 марта и в течение суток 2 марта порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

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