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29 февраля 2020, суббота, 21:13 99
Экономика 2020-02-29T21:17:27+02:00
Українські Новини
Пользователи Приватбанка не смогут ночью расплатиться или снять деньги с карты

Пользователи Приватбанка не смогут ночью расплатиться или снять деньги с карты

Ярина Вацяк
Приватбанк, Банкомат, Наличка, Терминал, приват 24
Карта Приватбанка. Фото: twitter.com/privatbankua
Карта Приватбанка. Фото: twitter.com/privatbankua

В ночь с 29 февраля на 1 марта не будут работать терминалы, сервис "Приват 24" и банкоматы Приватбанка в связи с процессингом.

Об этом пресс-служба банка сообщила на своей странице в микроблоге Twitter.

"Сегодня ночью (01:00-07:00) обновлять процессинг. Если планируете гулять, рекомендуем иметь с собой наличные", - говорится в нем.

Отметим, 100% Приватбанка принадлежит государству в лице Министерства финансов.

Как сообщали Українські Новини, Приватбанк ввел сервис онлайн-переводов с иностранных карточек международной платежной системы VISA.

В 2019 году Приватбанк увеличил прибыль в 2,8 раза до 32,6 млрд гривен против 2018 года (11,7 млрд гривен прибыли). Прибыль Приватбанка по итогам прошло года составила 32 609,22 млн гривен.

Тем временем, Гончарук и ЕС договорились ни за что не возвращать Приватбанк Коломойскому.

13 сентября, в Киеве перестали работать терминалы Приватбанка в магазинах, также отмечались проблемы со снятием денег из банкоматов по карточкам банка.


В прошлом году, летом в Приватбанке также случился масштабный сбой - все сервисы и терминалы не работали.

 

 

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