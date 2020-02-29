Пользователи Приватбанка не смогут ночью расплатиться или снять деньги с карты

В ночь с 29 февраля на 1 марта не будут работать терминалы, сервис "Приват 24" и банкоматы Приватбанка в связи с процессингом.

Об этом пресс-служба банка сообщила на своей странице в микроблоге Twitter.

"Сегодня ночью (01:00-07:00) обновлять процессинг. Если планируете гулять, рекомендуем иметь с собой наличные", - говорится в нем.

Отметим, 100% Приватбанка принадлежит государству в лице Министерства финансов.

Как сообщали Українські Новини, Приватбанк ввел сервис онлайн-переводов с иностранных карточек международной платежной системы VISA.

В 2019 году Приватбанк увеличил прибыль в 2,8 раза до 32,6 млрд гривен против 2018 года (11,7 млрд гривен прибыли). Прибыль Приватбанка по итогам прошло года составила 32 609,22 млн гривен.

Тем временем, Гончарук и ЕС договорились ни за что не возвращать Приватбанк Коломойскому.

13 сентября, в Киеве перестали работать терминалы Приватбанка в магазинах, также отмечались проблемы со снятием денег из банкоматов по карточкам банка.



В прошлом году, летом в Приватбанке также случился масштабный сбой - все сервисы и терминалы не работали.