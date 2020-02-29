Сегодня у эвакуированных из Уханя граждан повторно возьмут анализ на коронавирус

Врачи намерены в субботу повторно взять анализ на коронавирус у эвакуированных из китайского Уханя граждан, которые находятся на обсервации в Новых Санжарах Полтавской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.



"Сегодня у эвакуированных из Уханя людей, которые находятся на обсервации в санатории "Новые Санжары", во второй раз возьмут забор анализов для скринингового исследования на коронавирус. Это проводится, чтобы еще раз подтвердить, что все здоровы. Напоминаем, что ни у одного человека нет признаков острых вирусных заболеваний", - сказано в нем.



Минздрав сообщил, что в пунктах пропуска, в аэропортах страны, на линии разграничения в Донбассе и на админгранице с оккупированным Крымом за 3 суток температурный скрининг провели у более 160 тысяч человек.

В случае выявления признаков острых вирусных заболеваний у человека проводятся дополнительные исследования.



Министерство отмечает, что в Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая Covid-19 не зафиксировано.



В то же время проверяют на коронавирус двух человек, которые вернулись из Италии.



"28 февраля в Центр общественного здоровья МОЗ поступили 2 сообщения о подозрении на Covid-19 из Ивано-Франковской и Кировоградской областей. В обоих случаях лица вернулись из Италии и имеют проявления острого респираторного заболевания. Предварительные результаты исследования материала, отобранного от заболевших лиц, дали отрицательный результат на вирусы гриппа. Образцы для дальнейшего исследования были направлены в вирусологическую референс-лабораторию", - подчеркивает Минздрав.



Как сообщали Українськi Новини, 89 находящихся в обсервации в Новых Санжарах Полтавской области граждан здоровы, молекулярно-генетические исследования не обнаружили коронавирус.



Ранее в Новых Санжарах заболела одна из эвакуированных, но у нее оказалась гастроэнтерология.



Кабмин выделил 2,65 млн гривен на содержание граждан в обсервации в Новых Санжарах Полтавской области.