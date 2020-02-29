подписаться на рассылку
24.25 24.7
26.55 27.11
˟
29 февраля 2020, суббота, 15:14 39
Медицина 2020-02-29T15:14:21+02:00
Українські Новини
Сегодня у эвакуированных из Уханя граждан повторно возьмут анализ на коронавирус

Сегодня у эвакуированных из Уханя граждан повторно возьмут анализ на коронавирус

Валерия Драгомирова
Анализ, Новые Санжары, Эвакуированные украинцы, Анализ на коронавирус
Новые Санжары. Фото: Facebook/МВД
Новые Санжары. Фото: Facebook/МВД

Врачи намерены в субботу повторно взять анализ на коронавирус у эвакуированных из китайского Уханя граждан, которые находятся на обсервации в Новых Санжарах Полтавской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

"Сегодня у эвакуированных из Уханя людей, которые находятся на обсервации в санатории "Новые Санжары", во второй раз возьмут забор анализов для скринингового исследования на коронавирус. Это проводится, чтобы еще раз подтвердить, что все здоровы. Напоминаем, что ни у одного человека нет признаков острых вирусных заболеваний", - сказано в нем.

Минздрав сообщил, что в пунктах пропуска, в аэропортах страны, на линии разграничения в Донбассе и на админгранице с оккупированным Крымом за 3 суток температурный скрининг провели у более 160 тысяч человек.
В случае выявления признаков острых вирусных заболеваний у человека проводятся дополнительные исследования.

Министерство отмечает, что в Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая Covid-19 не зафиксировано.

В то же время проверяют на коронавирус двух человек, которые вернулись из Италии.

"28 февраля в Центр общественного здоровья МОЗ поступили 2 сообщения о подозрении на Covid-19 из Ивано-Франковской и Кировоградской областей. В обоих случаях лица вернулись из Италии и имеют проявления острого респираторного заболевания. Предварительные результаты исследования материала, отобранного от заболевших лиц, дали отрицательный результат на вирусы гриппа. Образцы для дальнейшего исследования были направлены в вирусологическую референс-лабораторию", - подчеркивает Минздрав.

Как сообщали Українськi Новини, 89 находящихся в обсервации в Новых Санжарах Полтавской области граждан здоровы, молекулярно-генетические исследования не обнаружили коронавирус.

Ранее в Новых Санжарах заболела одна из эвакуированных, но у нее оказалась гастроэнтерология.

Кабмин выделил 2,65 млн гривен на содержание граждан в обсервации в Новых Санжарах Полтавской области.

Больше новостей о: Анализ Новые Санжары Эвакуированные украинцы Анализ на коронавирус

Сегодня у эвакуированных из Уханя граждан повторно возьмут анализ на коронавирус
Верховная Рада в среду рассмотрит отставку Гончарука, - СМИ
Новости
НАБУ закрыло дело о декларировании недостоверных данных Гладковским, — адвокат 15:45
Сегодня у эвакуированных из Уханя граждан повторно возьмут анализ на коронавирус 15:14
Волонтер Друзенко призвал расправиться с Портновым, но получил неожиданный ответ 14:44
В среду Рада может отправить в отставку Рябошапку и Сытника, — СМИ 14:18
В Украину не впустили главреда российского телеканала Пивоварова 14:01
больше новостей
Повышения пенсии может и не быть: почему выплаты не проиндексируют с 1 марта 05:40
Коронавирус в европейских странах. Фото: who.maps
Коронавирус и ситуация в Европе. Стоит ли украинцам паниковать и сдавать билеты 06:05 Инфографика
В Жмеринке "титушки" городского главы Свитлака жестоко избили активистов, — Нацдружины 18:42
Украинская чемпионка Европы по бегу провалила тест на допинг 09:50
Общенациональные каналы разблокируют до 16 марта 18:16
больше новостей
В Жмеринке "титушки" городского главы Свитлака жестоко избили активистов, — Нацдружины 18:42
Бойко занял 2-е после Зеленского место среди политиков по уровню позитивного отношения украинцев, – опрос 17:46
Бойко анонсировал отставку Кабмина на этой неделе 09:33
Повышения пенсии может и не быть: почему выплаты не проиндексируют с 1 марта 05:40
Общенациональные каналы разблокируют до 16 марта 18:16
больше новостей
Милованов рассказал о трех сценариях коронавируса в Украине: план будет через две недели
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok