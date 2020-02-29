В Черниговской области загорелся Домницкий монастырь

Утром 29 февраля в Черниговской области произошел пожар в Домницком монастыре, который был основан в период Гетманщины. Об этом сообщает местная полиции в Facebook.

По данным правоохранителей, информация о пожаре в мужском монастыре в селе Домница поступила к спасателям в 6:50 утра. На место происшествия выехали бригады спасателей и группа реагирования патрульной полиции.

Пожар в Домницком монастыре повлекла неисправность отопительных приборов. Обстоятельства инцидента и информацию о повреждении монастыря пока не сообщают. Также неизвестно есть ли пострадавшие.

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