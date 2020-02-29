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29 февраля 2020, суббота, 11:05 75
Общество 2020-02-29T11:07:46+02:00
Українські Новини
В Черниговской области загорелся Домницкий монастырь

В Черниговской области загорелся Домницкий монастырь

Ольга Фандорина
Пожар, Пожар в церкви, Пожар в Черниговской области, Пожар в храме
Пожар в храме. Фото: facebook.com / policechernigivshchini
Пожар в храме. Фото: facebook.com / policechernigivshchini

Утром 29 февраля в Черниговской области произошел пожар в Домницком монастыре, который был основан в период Гетманщины. Об этом сообщает местная полиции в Facebook.

По данным правоохранителей, информация о пожаре в мужском монастыре в селе Домница поступила к спасателям в 6:50 утра. На место происшествия выехали бригады спасателей и группа реагирования патрульной полиции.

Пожар в Домницком монастыре повлекла неисправность отопительных приборов. Обстоятельства инцидента и информацию о повреждении монастыря пока не сообщают. Также неизвестно есть ли пострадавшие.

Ранее в Киеве на Троещине вспыхнул масштабный пожар.

Как сообщали Українські Новини, в Хмельницком загорелась многоэтажка, жителей эвакуировали.

Также ранее в Киеве на Троещине загорелся мусоровоз и поехал в пожарную часть.

А в Киеве на Борщаговке горела исполнительная служба: людей спасали через окна.

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