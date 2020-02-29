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29 февраля 2020, суббота, 10:30 55
Политика 2020-02-29T10:30:42+02:00
Українські Новини
Сегодня в Карпатах могут сойти масштабные снежные лавины

Сегодня в Карпатах могут сойти масштабные снежные лавины

Ольга Фандорина
Карпаты, схождение лавины в горах, Снег в Карпатах, Снеголавинная опасность

В субботу, 29 февраля, в Карпатах сохранится значительный уровень снеголавинной опасности. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным синоптиков, сегодня в высокогорье Закарпатской области сохранится высокая вероятность схода снежных лавин. Синоптики объявили третий уровень опасности.

Также ранее сообщалось, что Карпаты замело снегом: сугробы в горах уже больше метра.

Как сообщали Українські Новини, снегопады и метели накроют Карпаты: спасатели предупредили о значительной снеголавинной опасности.

Из-за ухудшения погодных условий в Карпатах объявлен третий уровень лавинной опасности.

Также в связи с рисками для туристов в горах из-за лавин, Українські Новини составили инстукцию по выживанию и подробно описали алгоритм действий, в случае попадания под лавину.

 
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