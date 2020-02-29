Сегодня в Карпатах могут сойти масштабные снежные лавины

В субботу, 29 февраля, в Карпатах сохранится значительный уровень снеголавинной опасности. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным синоптиков, сегодня в высокогорье Закарпатской области сохранится высокая вероятность схода снежных лавин. Синоптики объявили третий уровень опасности.

Также ранее сообщалось, что Карпаты замело снегом: сугробы в горах уже больше метра.

Как сообщали Українські Новини, снегопады и метели накроют Карпаты: спасатели предупредили о значительной снеголавинной опасности.

Из-за ухудшения погодных условий в Карпатах объявлен третий уровень лавинной опасности.