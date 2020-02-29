Сегодня в Карпатах могут сойти масштабные снежные лавины

В субботу, 29 февраля, в Карпатах сохранится значительный уровень снеголавинной опасности. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. По данным синоптиков, сегодня в высокогорье Закарпатской области сохранится высокая вероятность схода снежных лавин. Синоптики объявили третий уровень опасности. Также ранее сообщалось, что Карпаты замело снегом: сугробы в горах уже больше метра. Как сообщали Українські Новини, снегопады и метели накроют Карпаты: спасатели предупредили о значительной снеголавинной опасности. Из-за ухудшения погодных условий в Карпатах объявлен третий уровень лавинной опасности. Также в связи с рисками для туристов в горах из-за лавин, Українські Новини составили инстукцию по выживанию и подробно описали алгоритм действий, в случае попадания под лавину.