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29 февраля 2020, суббота, 08:00 42
Общество 2020-02-29T08:00:02+02:00
Українські Новини
Масленица-2020: легкий рецепт "маковых" блинчиков с ореховым ароматом

Масленица-2020: легкий рецепт "маковых" блинчиков с ореховым ароматом

Ольга Фандорина
Масленица, Блины, Масленица-2020, Рецепт блинов на Масленицу
Блины с маком. Фото: edimdoma.ru
Блины с маком. Фото: edimdoma.ru

На Масленицу так всегда хочется побаловать себя чем-то интересным, оригинальным и уникальным. Однако традиционные рецепты блинчиков уже начали приедаться, и тогда в ход вступают ржаные, кокосовые, и - маковые блинчики. Нежный вкус хрустящих блинчиков и тонкий ореховый аромат маковых зернышек - отличное дополнение к праздничному столу в выходной день. 

В рецептах блинчиков с маком очень часто мак просто засыпают в тесто, без предварительной подготовки. Однако свой тонкий вкус и аромат мак лучше всего отдаст после предварительного прокаливания его на сухой сковороде.

Ингридиенты:

  • 50 г мака
  • 4 яйца
  • 4 ст.ложки сахара и щепотку соли.
  • 500 г теплого молока
  • 240 г муки
  • 300 г кипятка
  • 2 ст.л растительного масла

Мак нужно высыпать на сухую сковороду и на большом огне прокалить его в течении 5 минут, постоянно помешивая лопаткой.

Яйца взбиваем с сахаром и солью венчиком около 2 минут, добавляем теплое молоко. Далее снова 2 минутывзбиваем. Всыпаем муку и хорошо перемешиваем. Вливаем кипяток, перемешиваем венчиком и добавляем масло. Всыпаем обжаренный мак. Перемешиваем и тесто уже готово к выпечке блинов. 

Выпекаем блины на сильно разогретой сковороде. Смазываем ее растительным маслом или кусочком сала, распределяя половник теста по по всей поверхности.

Выпекаем на сковороде по 1 минуте с каждой стороны и складываем стопочкой. 

Ранее мы рассказали о том, как отметить Масленицу без вреда для фигуры, приготовив диетические блины.

А также встречаем Масленицу традиционными украинскими варениками.

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