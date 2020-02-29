Масленица-2020: легкий рецепт "маковых" блинчиков с ореховым ароматом

На Масленицу так всегда хочется побаловать себя чем-то интересным, оригинальным и уникальным. Однако традиционные рецепты блинчиков уже начали приедаться, и тогда в ход вступают ржаные, кокосовые, и - маковые блинчики. Нежный вкус хрустящих блинчиков и тонкий ореховый аромат маковых зернышек - отличное дополнение к праздничному столу в выходной день.

В рецептах блинчиков с маком очень часто мак просто засыпают в тесто, без предварительной подготовки. Однако свой тонкий вкус и аромат мак лучше всего отдаст после предварительного прокаливания его на сухой сковороде.

Ингридиенты:

50 г мака

4 яйца

4 ст.ложки сахара и щепотку соли.

500 г теплого молока

240 г муки

300 г кипятка

2 ст.л растительного масла

Мак нужно высыпать на сухую сковороду и на большом огне прокалить его в течении 5 минут, постоянно помешивая лопаткой.

Яйца взбиваем с сахаром и солью венчиком около 2 минут, добавляем теплое молоко. Далее снова 2 минутывзбиваем. Всыпаем муку и хорошо перемешиваем. Вливаем кипяток, перемешиваем венчиком и добавляем масло. Всыпаем обжаренный мак. Перемешиваем и тесто уже готово к выпечке блинов.

Выпекаем блины на сильно разогретой сковороде. Смазываем ее растительным маслом или кусочком сала, распределяя половник теста по по всей поверхности.

Выпекаем на сковороде по 1 минуте с каждой стороны и складываем стопочкой.

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