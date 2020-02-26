Масленица-2020: как приготовить тонкие и нежные блины без молока и яиц

Уже третий день в Украине отмечают Масленицу. Главное блюдо этого праздника – блины. Традиционно это лакомство готовят из молока, муки, яиц и масла. Существует также веганский рецепт для тех, кто не употребляет продукты животного происхождения. Такие блинчики можно готовить и во время Великого поста. О том, как приготовить вкусные и нежные блины без молока и яиц, расскажут Українські Новини. Блинчики. Фото: pixabay Ингридиенты: 400 гр пшеничной муки; 4 ст. л. растительного масла; 1 л воды; 1 ст. л. кукурузного крахмала; 0,3 ч. л. молотой куркумы: 1 ч. л. соли; 1 ст. л. сахара; 0,5 ч. л. пищевой соды; 0,2 ч. л. лимонной кислоты. Способ приготовления: Соль и сахар необходимо растворить в 500 мл кипяченой воды комнатной температуры. Отдельно нужно смешать кукурузный крахмал с пшеничной мукой, затем добавить эту смесь в воду и размешать, чтобы не было комков. Затем следует добавить две ложки растительного масла и еще раз тщательно все перемешать. В кастрюлю нужно налить 500 мл воды, добавить куркуму и вскипятить. Осадок от куркумы, который осядет в центре кастрюли, не понадобится, потому необходимо аккуратно влить пряную воду в тесто, помешивая его. В тесто необходимо добавить еще две столовые ложки растительного масла, соду, лимонную кислоту и еще раз все перемешать. Оно станет похожим на жидкую сметану. На его поверхности появятся пузырьки. Сковородку, на которой жарятся блины, нужно будет смазать каплей растительного масла. Если тесто будет плохо растекаться, то можно добавить еще половину стакана горячей воды. Ранее Українські Новини сообщали о том, как приготовить блинный торт и пирог с яблоками и корицей.