Масленица-2020: рецепт идеальных "Бородинских" блинчиков на ржаной муке

На такой вкусный и веселый весенний праздник, как Масленица, всегда хочется попробовать что-то новенькое, вкусное и оригинальное. Обычные золотые блинчики редко могут наскучить, однако не стоит забывать и про рецепты блинов на ржаной муке - пушистые, пряные и с тонкими нотками меда, кориандра и тмина. Такие блины идеально подходят для соленых начинок, а рецептом с Вами поделятся Українські Новини.

Прежде чем готовить блинчики на ржаной муке и со специями, стоит запомнить главное правило - жарить их на маленьком огне.

Блины на ржаной муке. Фото: thecozyapron.com

Ингридиенты:

150 г ржаной обдирной муки 1 ст.ложка солода ферментированного сейчас есть практически во всех больших магазинах

500 мл кефира

50 мл воды

2 яйца

1 ст.л. меда или сахара

1 щепотка соли (у меня 0,5 ч.л.)

1 ст.л. растительного масла

1/2 ч.л. соды

1 ч.л. зерен кориандра

1 ч.л. зерен тмина

Приготовление:

Специи необходимо слегка прокалить на сухой сковороде и немного растереть их в ступке или скалкой на салфетке - для насыщенного аромата. Можно купить сразу размолотые в порошок специи.

Вначале смешиваем яйца с медом, солодом и солью.

После добавляем кефир, растительное масло, воду, специи и муку.

После соединения всех составляющих теста даем ему постоять минут 20-30. За несколько минут до начала приготовления добавляем соду и перемешиваем.

Выпекаем блины на маленьком огне, смазав предварительно сковороду кусочком сала или растительным маслом.

Ранее Українські Новини писали, как приготовить блины без молока и яиц.

Также на основе блинов можно приготовить шоколадный торт и подавать его как десерт.