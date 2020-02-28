Масленица-2020: рецепт идеальных "Бородинских" блинчиков на ржаной муке

На такой вкусный и веселый весенний праздник, как Масленица, всегда хочется попробовать что-то новенькое, вкусное и оригинальное. Обычные золотые блинчики редко могут наскучить, однако не стоит забывать и про рецепты блинов на ржаной муке - пушистые, пряные и с тонкими нотками меда, кориандра и тмина. Такие блины идеально подходят для соленых начинок, а рецептом с Вами поделятся Українські Новини. Прежде чем готовить блинчики на ржаной муке и со специями, стоит запомнить главное правило - жарить их на маленьком огне. Блины на ржаной муке. Фото: thecozyapron.com Ингридиенты: 150 г ржаной обдирной муки1 ст.ложка солода ферментированного сейчас есть практически во всех больших магазинах500 мл кефира50 мл воды2 яйца1 ст.л. меда или сахара1 щепотка соли (у меня 0,5 ч.л.)1 ст.л. растительного масла1\/2 ч.л. соды1 ч.л. зерен кориандра1 ч.л. зерен тмина Приготовление: Специи необходимо слегка прокалить на сухой сковороде и немного растереть их в ступке или скалкой на салфетке - для насыщенного аромата. Можно купить сразу размолотые в порошок специи. Вначале смешиваем яйца с медом, солодом и солью. После добавляем кефир, растительное масло, воду, специи и муку. После соединения всех составляющих теста даем ему постоять минут 20-30. За несколько минут до начала приготовления добавляем соду и перемешиваем. Выпекаем блины на маленьком огне, смазав предварительно сковороду кусочком сала или растительным маслом. Ранее Українські Новини писали, как приготовить блины без молока и яиц. Также на основе блинов можно приготовить шоколадный торт и подавать его как десерт.