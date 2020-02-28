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28 февраля 2020, пятница, 20:00 24
Общество 2020-02-28T20:00:02+02:00
Українські Новини
Масленица-2020: рецепт идеальных "Бородинских" блинчиков на ржаной муке

Масленица-2020: рецепт идеальных "Бородинских" блинчиков на ржаной муке

Ольга Фандорина
Рецепт, Блины, Масленица-2020, Рецепт блинов на Масленицу
Блины на ржаной муке. Фото: chtoprigotovit.ru
Блины на ржаной муке. Фото: chtoprigotovit.ru

На такой вкусный и веселый весенний праздник, как Масленица, всегда хочется попробовать что-то новенькое, вкусное и оригинальное. Обычные золотые блинчики редко могут наскучить, однако не стоит забывать и про рецепты блинов на ржаной муке - пушистые, пряные и с тонкими нотками меда, кориандра и тмина. Такие блины идеально подходят для соленых начинок, а рецептом с Вами поделятся Українські Новини. 

Прежде чем готовить блинчики на ржаной муке и со специями, стоит запомнить главное правило - жарить их на маленьком огне.

Блины на ржаной муке. Фото: chtoprigotovit.ruБлины на ржаной муке. Фото: thecozyapron.com

Ингридиенты:

  • 150 г ржаной обдирной муки

    1 ст.ложка солода ферментированного сейчас есть практически во всех больших магазинах
    500 мл кефира
    50 мл воды
    2 яйца
    1 ст.л. меда или сахара
    1 щепотка соли (у меня 0,5 ч.л.)
    1 ст.л. растительного масла
    1/2 ч.л. соды
    1 ч.л. зерен кориандра
    1 ч.л. зерен тмина

Приготовление:

Специи необходимо слегка прокалить на сухой сковороде и немного растереть их в ступке или скалкой на салфетке - для насыщенного аромата. Можно купить сразу размолотые в порошок специи. 

Вначале смешиваем яйца с медом, солодом и солью.

После добавляем кефир, растительное масло, воду, специи и муку.

После соединения всех составляющих теста даем ему постоять минут 20-30. За несколько минут до начала приготовления добавляем соду и перемешиваем. 

Выпекаем блины на маленьком огне, смазав предварительно сковороду кусочком сала или растительным маслом.

Ранее Українські Новини писали, как приготовить блины без молока и яиц.

Также на основе блинов можно приготовить шоколадный торт и подавать его как десерт.

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