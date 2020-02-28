Оставшихся в Ухани украинцев планируют эвакуировать с помощью других стран

Украина планирует эвакуировать оставшихся граждан из Уханя (Китай) с помощью иностранных государств.

Об этом сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью на канале "Украина 24", передают Українськi Новини.

"Мы планируем дополнительную эвакуацию тех граждан, которые остались в Ухане... На сегодняшний момент наиболее целесообразным является привлечение помощи других стран", - сказал он.

Министр также отметил, что также рассматривается вариант эвакуации на украинском самолете.

По его словам, это случится в ближайшее время, так как украинские власти уже полностью готовы к этому.

Кроме этого, Украина пока что не планирует эвакуировать граждан из других из стран с зафиксированными случаями заражения коронавирусом.

Как сообщали Українськi Новини, Украина не намерена закрывать границы для недопущения коронавируса на территорию страны.

20 февраля, Украина эвакуировала из города Ухань (Китай) 48 украинцев и 29 иностранных граждан. Из Уханя эвакуировали профессиональных танцоров-украинцев, фотомоделей и блогеров

Тем временем вслед за девушкой с собакой еще один украинец попросил об эвакуации.