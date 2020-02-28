подписаться на рассылку
24.2 24.57
26.5 27.03
˟
28 февраля 2020, пятница, 20:19 25
Внешняя политика 2020-02-28T20:24:18+02:00
Українські Новини
Оставшихся в Ухани украинцев планируют эвакуировать с помощью других стран

Оставшихся в Ухани украинцев планируют эвакуировать с помощью других стран

Ярина Вацяк
Коронавирус, Коронавирус в Китае, эвакуация украинцев из Уханя
коронавирус. Фото: freepik
коронавирус. Фото: freepik

Украина планирует эвакуировать оставшихся граждан из Уханя (Китай) с помощью иностранных государств.

Об этом сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью на канале "Украина 24", передают Українськi Новини.

"Мы планируем дополнительную эвакуацию тех граждан, которые остались в Ухане... На сегодняшний момент наиболее целесообразным является привлечение помощи других стран", - сказал он.

Министр также отметил, что также рассматривается вариант эвакуации на украинском самолете.

По его словам, это случится в ближайшее время, так как украинские власти уже полностью готовы к этому.

Кроме этого, Украина пока что не планирует эвакуировать граждан из других из стран с зафиксированными случаями заражения коронавирусом.

Как сообщали Українськi Новини, Украина не намерена закрывать границы для недопущения коронавируса на территорию страны.

20 февраля, Украина эвакуировала из города Ухань (Китай) 48 украинцев и 29 иностранных граждан. Из Уханя эвакуировали профессиональных танцоров-украинцев, фотомоделей и блогеров

Тем временем вслед за девушкой с собакой еще один украинец попросил об эвакуации.

Больше новостей о: Коронавирус Коронавирус в Китае эвакуация украинцев из Уханя

Временный глава "Укрзализныци" задекларировал более четверти миллиона зарплаты в феврале
Средняя зарплата украинцев за месяц уменьшилась на 12,5%
Новости
Суд восстановил Юлдашева на должности прокурора Киева 20:45
Зеленский решил созвать Раду по вопросу Кабмина и для отчета правоохранителей 20:35
Оставшихся в Ухани украинцев планируют эвакуировать с помощью других стран 20:19
Зеленский созывает внеочередное заседание Рады 20:08
ВОЗ повысила до "очень высокого" риск распространения коронавируса 19:52
больше новостей
В марте украинцам повысят пенсии: кого оставят без прибавки 05:30
Повышения пенсии может и не быть: почему выплаты не проиндексируют с 1 марта 05:40
В Жмеринке "титушки" городского главы Свитлака жестоко избили активистов, — Нацдружины 18:42
Коронавирус в европейских странах. Фото: who.maps
Коронавирус и ситуация в Европе. Стоит ли украинцам паниковать и сдавать билеты 06:05 Инфографика
Коронавирус распространяется по миру: где обнаружили новые случаи 11:29 Инфографика
больше новостей
В Жмеринке "титушки" городского главы Свитлака жестоко избили активистов, — Нацдружины 18:42
Бойко занял 2-е после Зеленского место среди политиков по уровню позитивного отношения украинцев, – опрос 17:46
20 февраля 2014 милицию начали убивать раньше, чем майдановцев. "Страна" опубликовала новые документы 10:09
Повышения пенсии может и не быть: почему выплаты не проиндексируют с 1 марта 05:40
В марте украинцам повысят пенсии: кого оставят без прибавки 05:30
больше новостей
Стало известно, сколько китайцев и украинцев прилетели прямыми рейсами из Китая в Украину
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok