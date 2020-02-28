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28 лютого 2020, пʼятниця, 19:42 13
Зовнішня політика 2020-02-28T20:10:39+02:00
Українські Новини
Україна не планує закривати кордони через коронавірус, - Пристайко

Україна не планує закривати кордони через коронавірус, - Пристайко

Ярина Вацяк
Державний кордон, Коронавірус, коронавірус в Україні
Кордон. Фото: dpsu.gov.ua
Кордон. Фото: dpsu.gov.ua

В той час, як в Європі нараховують 621 підтверджений випадок захворювання, Україна не має наміру закривати кордони для недопущення коронавірусу на територію країни.

Про це в інтерв'ю для каналу "Україна 24" повідомив міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко, передають Українські Новини.

"Ми в принципі не розглядаємо такий варіант, як і всі інші країни світу", - сказав він, відповідаючи на питання про те, чи розглядається варіант закриття кордонів як міра недопущення коронавіруса в Україну.

Він також зазначив, що Україна посилила перевірку на кордонах і що наразі немає хворих на території України.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні немає підтверджених випадків зараження коронавірусом, а РНБО дав поради, як уникнути коронавірусу в числі яких була рекомендація уникати людей, які чхають.

Громадяни України, які перебувають в Італії - європейському епіцентрі поширення коронавірусу, не звертаються з проханнями про евакуацію через спалах захворювання.

Тим часом 19 українських вокзалах вже облаштували медпункти для ізоляції людей з симптомами хвороби.

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