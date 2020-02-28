подписаться на рассылку
24.2 24.57
26.5 27.03
˟
  • Новости
  • Мир
  • Азия
  • Президента Монголии поместили на карантин из-за коронавируса
28 февраля 2020, пятница, 15:22 30
Азия 2020-02-28T15:40:40+02:00
Українські Новини
Президента Монголии поместили на карантин из-за коронавируса

Президента Монголии поместили на карантин из-за коронавируса

Ярина Вацяк
Карантин, Изоляция, Коронавирус, президент Монголии
Президент Монголии. Фото: montsame.mn
Президент Монголии. Фото: montsame.mn

Вчера, 27 февраля, президент Монголии Х. Баттулга вернулся из КНР после своего однодневного визита в эту страну, после чего был помещен на карантин и сдал анализ на коронавирус.

Согласно правилам и порядкам комплексных мероприятий по предотвращению проникновения опасного вируса в страну, у главы государства и официальных лиц, сопровождавших его в ходе визита, взят тест на коронавирус на столичном международном аэропорту Чингис хаана, и отправлены в изоляцию на 14 дней в специальные учреждения, пишет "МОНЦАМЭ"

По официальным данным, президент Х.Баттулга помещен отдельно в столичную клинику, а сопровождавшие его лица - министр внешнеполитического ведомства Д.Цогтбаатар, начальник Главного управления по чрезвычайным ситуациям (ГУЧС) генерал-майор Т.Бадрал, глава Администрации президента У.Шижир, советник президента по внешней политике Т.Тэгшжаргал, отправлены в специальный реабилитационный санаторий "Жаргалант" ГУЧС, располагающийся в одноименном горном ущелье на территории столичного района Хан-Уул.

Как сообщали Українськi Новини, прямыми рейсами из Китая в Украину с конца января до начала февраля прилетели 6 китайцев и 4 тыс. украинцев.

Ранее экс-посол Ирана в Ватикане и Египте умер от коронавируса.

В Украину должны поступить быстрые тесты для обнаружения коронавируса.

Тем временем, болезнь вплотную подобралась с украинским границам: первый случай заболевания зафиксировали в Беларуси.

Больше новостей о: Карантин Изоляция Коронавирус президент Монголии

Украинцы в Италии не просят их эвакуировать из-за коронавируса, — посол
В Киеве выбрали больницы, которые примут людей с подозрением на коронавирус
Новости
Промпроизводство падает весь период работы нынешнего правительства, - Левочкин 15:39
Гаврилюк решил устроиться таксистом, потому что "аккуратно водит и разбирается в политике" 15:31
Президента Монголии поместили на карантин из-за коронавируса 15:22
Прямыми рейсами из Китая в Украину с конца января до начала февраля прилетели 6 китайцев и 4 тыс. украинцев 14:58
Платформа Бойко требует вернуть права русскоязычным 14:35
больше новостей
В марте украинцам повысят пенсии: кого оставят без прибавки 05:30
Повышения пенсии может и не быть: почему выплаты не проиндексируют с 1 марта 05:40
В Жмеринке "титушки" городского главы Свитлака жестоко избили активистов, — Нацдружины 18:42
Коронавирус распространяется по миру: где обнаружили новые случаи 11:29 Инфографика
Коронавирус в европейских странах. Фото: who.maps
Коронавирус и ситуация в Европе. Стоит ли украинцам паниковать и сдавать билеты 06:05 Инфографика
больше новостей
В Жмеринке "титушки" городского главы Свитлака жестоко избили активистов, — Нацдружины 18:42
Бойко занял 2-е после Зеленского место среди политиков по уровню позитивного отношения украинцев, – опрос 17:46
20 февраля 2014 милицию начали убивать раньше, чем майдановцев. "Страна" опубликовала новые документы 10:09
Повышения пенсии может и не быть: почему выплаты не проиндексируют с 1 марта 05:40
Казак Гаврилюк теперь "живет как все" и работает таксистом в Киеве 16:33
больше новостей
Нацполиция засекретила информацию относительно Антоненко, Кузьменко и Дугарь в расследовании убийства Шеремета
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok