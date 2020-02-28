Президента Монголии поместили на карантин из-за коронавируса

Вчера, 27 февраля, президент Монголии Х. Баттулга вернулся из КНР после своего однодневного визита в эту страну, после чего был помещен на карантин и сдал анализ на коронавирус.

Согласно правилам и порядкам комплексных мероприятий по предотвращению проникновения опасного вируса в страну, у главы государства и официальных лиц, сопровождавших его в ходе визита, взят тест на коронавирус на столичном международном аэропорту Чингис хаана, и отправлены в изоляцию на 14 дней в специальные учреждения, пишет "МОНЦАМЭ"

По официальным данным, президент Х.Баттулга помещен отдельно в столичную клинику, а сопровождавшие его лица - министр внешнеполитического ведомства Д.Цогтбаатар, начальник Главного управления по чрезвычайным ситуациям (ГУЧС) генерал-майор Т.Бадрал, глава Администрации президента У.Шижир, советник президента по внешней политике Т.Тэгшжаргал, отправлены в специальный реабилитационный санаторий "Жаргалант" ГУЧС, располагающийся в одноименном горном ущелье на территории столичного района Хан-Уул.

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