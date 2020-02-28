В Киеве людей с подозрением на коронавирус разместят в семи больницах

Киевская городская государственная администрация провела учения, на которых медики тренировались принимать больного с симптомами заболевания Covid-19, а также определила 7 больниц для госпитализации людей с подозрением на коронавирус.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил журналистам, передают Українськi Новини.

"Люди путешествуют по Европе и гарантировать, что заболевших в Киеве не будет, мы не можем", - сказал от.

Для госпитализации оборудованы 7 баз, из них 3 для взрослых, 3 для детей и 1 для беременных.

Это Александровская больница, Киевская №4 и №9, а также детские больницы №1 и №2 и 2 детские инфекционные больницы.

Кроме того, по Киеву работают 2 специализированные бригады для транспортировки пациентов с подозрением на коронавирус.

Всего на случай коронавируса в Киеве подготовлено 500 коек, из них 237 для взрослых, 200 для детей и остальные для беременных.

Напомним, глава СНБО считает, что коронавирус нужно лечить луком, салом и чесноком.

В мире за сутки увеличилось количество инфицированных до 83 389 человек, умерло уже 2 858 человек.

Тем временем в Украине продолжают давать советы о том, как не заразиться вирусом. СНБО рекомендует не подходите ближе 2 метров к тем, кто чихает и кашляет, а МИД советует украинцам в Японии не выходить без масок в общественные места.