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28 февраля 2020, пятница, 13:55 40
Общество 2020-02-28T13:55:30+02:00
Українські Новини
В Александровскую больницу доставили "больного" коронавирусом: врачи проводят учения

В Александровскую больницу доставили "больного" коронавирусом: врачи проводят учения

Таня Войтюк
Киев, Учения, Медики, Коронавирус, коронавирус в Украина, коронавирус у украинцев
В Киеве проходят учения по подготовке к коронавирусу
В Киеве проходят учения по подготовке к коронавирусу

В Киеве активно готовятся к возможной вспышке коронавируса. Так, уже определили список больниц, которые примут людей с симптомами заболевания, и провели учения по выявлению и противодействию коронавирусу.

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места события.

Учения прошли на территории Александровской клинической больницы. Перед учениями мэр Киева Виталий Кличко отметил, что важно информировать граждан о коронавирусе, чтобы избежать паники.

В процессе учений к инфекционному корпусу привезли на карете скорой помощи человека якобы с подозрением на коронавирус. Его провели медики в желтых защитных костюмах. После этого происходящее внутри инфекционного корпуса транслировалось журналистам по телевизору. Карету скорой помощи продезинфицировали.

Скорая помощь с Скорая помощь с "больным" коронавирусом

На скорой привезли На скорой привезли "больного"

Работники больницы отметили, что подобные учения проходят уже около месяца, медучреждение достаточно хорошо оборудовано всем необходимым, а сам коронавирус не опаснее, чем грипп.

Также Кличко заявил, что в аэропортах будут установлены аппараты для выявления коронавируса за 45 минут.

Как сообщали Українськi Новини, Украина во всю продолжает подготовку ко встрече с коронавирусом. На 19 украинских вокзалах уже обустроили медпункты для изоляции людей с симптомами болезни.

Тем временем украинцы в Италии не просят их эвакуировать из-за коронавируса.

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Украинцы в Италии не просят их эвакуировать из-за коронавируса, — посол
В Киеве выбрали больницы, которые примут людей с подозрением на коронавирус
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