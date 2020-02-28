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28 февраля 2020, пятница, 11:45 83
СМИ 2020-02-28T11:55:42+02:00
Українські Новини
"Евровидение" и Олимпиада под вопросом: счета Общественного заблокировали

"Евровидение" и Олимпиада под вопросом: счета Общественного заблокировали

Надежда Комендантова
Трансляция, Первый канал, общественное телевидение, UA:Общественное, Олимпиада-2020, Евровидение-2020, суспільне
Суспільне Фото: Украинская правда
Суспільне Фото: Украинская правда

Общественный вещатель заявляет об угрозе трансляции Олимпиады-2020 и Евровидения-2020 из-за ареста счетов.

Об этом говорится в сообщении Общественного в социальной сети Facebook, передают Українські Новини

"Сейчас арест счетов уже сделал невозможным подготовку к трансляции Олимпиады-2020, блокирует обеспечение участия Украины в Евровидении-2020, остановил запуск новых проектов Общественного, в частности запуск новой Общественной студии в эфире телеканала UA: ПЕРВЫЙ", - говорится в нем.

В сообщении отмечается, что постановлениями отдела принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции от 18 и 20 февраля был наложен арест на средства, имеющиеся на счетах Общественного вещателя.

Также Минюст открыл исполнительное производство по взысканию с Общественного долга в сумме 10,6 млн евро и 73 тыс. гривен судебного сбора в пользу акционерного общества "Евроньюс".

Отмечается, что в ближайшее время арест счетов также приведет к полной остановке деятельности телерадиокомпании, так как заблокирована возможность осуществлять необходимые расходы для работы национальных телеканалов вещателя (UA: ПЕРВЫЙ, UA КУЛЬТУРА), всех региональных каналов, диджитал-платформ и трех каналов радио (UA: Украинский радио, UA Радио Луч и UA: Радио Культура).

Общественный вещатель просит Кабинет Министров, Министерство финансов, Министерство культуры, молодежи и спорта и Министерство юстиции инициировать выделение из госбюджета средств для срочного погашения имеющейся задолженности бывшей государственной компании, а также 1,6 млн евро исполнительного сбора, которые телерадиокомпания должна заплатить дополнительно.

Как сообщали Українські Новини, из-за коронавируса могут перенести Евровидение-2020.

Тем временем, победителями нацотбора подписали контракт: на Евровидении впервые прозвучит украинская песня.

В 2019 шоу "Евровидение-2019" заняло одну из самых высоких позиций в топе результатов поиска Google.

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