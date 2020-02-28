"Євробачення" і Олімпіада під питанням: рахунки Суспільного заблокували

Суспільний мовник заявляє про загрозу трансляції Олімпіади-2020 та Євробачення-2020 із-за арешту рахунків.

Про це йдеться в повідомленні Суспільного в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини

"Зараз арешт рахунків вже зробив неможливим підготовку до трансляції Олімпіади-2020, блокує забезпечення участі України в Євробаченні-2020, зупинив запуск нових проектів Суспільного, зокрема запуск нової Суспільної студії в ефірі телеканалу UA: ПЕРШИЙ", - йдеться в ньому.

У повідомленні наголошується, що постановами відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції від 18 і 20 лютого було накладено арешт на кошти, наявні на рахунках Суспільного мовника.

Також Мін'юст відкрив виконавче провадження по стягненню з Громадського боргу в сумі 10,6 млн євро та 73 тис. гривень судового збору на користь акціонерного товариства "Євроньюс".

Зазначається, що найближчим часом арешт рахунків також призведе до повної зупинки діяльності телерадіокомпанії, так як заблокована можливість здійснювати необхідні видатки для роботи національних телеканалів мовника (UA: ПЕРШИЙ, UA КУЛЬТУРА), всіх регіональних каналів, діджитал-платформ і трьох каналів радіо (UA: Українська радіо, UA Радіо Промінь і UA: Радіо Культура).

Суспільний мовник просить Кабінет Міністрів, Міністерство фінансів, Міністерство культури, молоді і спорту та Міністерство юстиції ініціювати виділення з держбюджету коштів для термінового погашення наявної заборгованості колишньої державної компанії, а також 1,6 млн євро виконавчого збору, які телерадіокомпанія повинна заплатити додатково.

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