С победителями нацотбора подписали контракт: на Евровидении впервые прозвучит украинская песня

Сегодня, 25 февраля, группа Go_A, победившая в нацотборе, подписала договор на участие в международном песенном конкурсе "Евровидение-2020".

Договор с музыкантами был подписан во время пресс-конференции победителей Национального отбора на Евровидение-2020.

"Общественный вещатель везет группа Go_A в Нидерланды за свой счет. Мы позаботимся, чтобы все шесть участников группы были представлены на любимом музыкальном конкурсе Европы достойно. Теперь наша основная общая задача - продвигать Украину как можно качественнее", - отметил председатель правления "UA:Суспілье" вещание Зураб Аласания .

В мае группа представит Украину с песней "Solovey". К тому времени группа Go_A вместе с командой Общественного готовиться к поездке в Роттердам.

"Я чувствую, что сейчас уже прихожу в себя и осознаю нашу победу не просто как личную, но и как то, что мы теперь представители от Украины на Евровидении. Когда мы шли на Нацотбор, то хотели, чтобы на Евровидении звучала украинская песня. И теперь имеем возможность это осуществить", - комментирует солистка группы Go_A Екатерина Павленко.

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Как сообщали Українські Новини, в финале Национального отбора на Евровидение-2020 произошел технический сбой, который помешал выступить фаворитам второго полуфинала конкурса - дуэту TVORCHI.

В 2019 шоу "Евровидение-2019" заняло одну из самых высоких позиций в топе результатов поиска Google.