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26 февраля 2020, среда, 15:21 70
Общество 2020-02-26T15:21:07+02:00
Українські Новини
Из-за коронавируса могут перенести Евровидение-2020

Из-за коронавируса могут перенести Евровидение-2020

Ольга Фандорина
Коронавирус в Китае, Коронавирус, коронавирус в Европе, Евровидение-2020
Евровидение. Фото: eurovision.tv
Евровидение. Фото: eurovision.tv

Евровидение-2020 могут перенести из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает нидерландский вирусолог Аб Остерхау, передает AD."Нужно рассматривать и такое, что конкурс может не состояться. Однако все зависит от того, насколько сильной будет эпидемия коронавируса непосредственно перед Евровидением. Хотя мы можем успеть победить вирус, как это было с SARS в 2003", - сообщает Остерхау.


У Европейского Языкового Союза всегда есть запасные варианты на случай внештатных ситуаций (природная катастрофа или террористический акт).

"Возможно будет введено ограничение по количеству посетителей шоу, или оно состоится на пустой арене или в отдельной телевизионной студии. Как бы то ни было, не стоит преждевременно говорить о возможных проблемах с проведением "Евровидения - 2020". Организаторы и представители EBU тщательно мониторят текущую ситуацию с распространением коронавируса", - говорится в сообщении.

Тем временем, победителями нацотбора подписали контракт: на Евровидении впервые прозвучит украинская песня.

В 2019 шоу "Евровидение-2019" заняло одну из самых высоких позиций в топе результатов поиска Google.

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