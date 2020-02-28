Туреччина може закрити для Росії Босфор

Туреччина розглядає можливість перекриття проток Босфор і Дарданелли для проходу військових кораблів в якості реакції на загострення ситуації в Ідлібі. Про це повідомляє Інтерфакс 28 лютого.

Рішення про перекриття проток може бути прийнято на підставі статей 20 і 21 конвенції Монтре 1936 року про режим проток, які наділяють Анкару таким правом у тому випадку, якщо Туреччина вважала б себе "знаходиться під загрозою безпосередньої військової небезпеки".

Також повідомляється, що турецька сторона може відкласти розгортання С-400, яке раніше було заплановано на квітень.

Як повідомляли Українські Новини, Туреччина відкрила вогонь по силам Асада в Сирії у відповідь на авіаудари.

Також було повідомлення про те, що в Сирію вирушили російські фрегати з крилатими ракетами.

Тим часом НАТО збереться на термінове засідання з-за авіаударів Сирії, щоб провести консультації щодо ситуації в сирійській провінції Ідліб.