Доллар продолжает падать, а евро резко подскочил в киевских обменниках

В то время как доллар продолжает падение третью неделю подряд, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 10:30 понизился по сравнению с данными на 9:30 на 0,81 коп. до 24,5831 UAH/USD, курс покупки повысился на 0,75 коп. до 24,3069 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 2,78 коп. до 26,5393 UAH/EUR, курс продажи повысился на 0,85 коп. до 26,9911 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 24,3069 24,5831 26,5393 26,9911 3,39 3,84 Максимальный 24,4100 25,0000 26,7800 27,2000 3,70 5,00 Минимальный 24,1000 24,4200 26,1500 26,7500 2,30 3,70

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 28-29 февраля-1 марта, на 8,80 коп. до 24,5610 UAH/USD.

Также недавно Национальный банк Украины ввел в обращение обновленные банкноты номиналом 200 гривен. Они постепенно заменят банкноты старого образца. Но это далеко не все изменения, которые ждут украинцев в банковской системе.