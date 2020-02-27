Суд признал незаконным обыск в доме журналиста "1+1"

Шевченковский районный суд признал обыск, проведенный в доме журналиста программы "Секретные материалы" телеканала "1+1" Дениса Данько, незаконным.

Об этом сообщает телекомпания "1+1 media" на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

27 февраля состоялось рассмотрение жалобы Данько по результатам проведения обыска Службой безопасности Украины 5 февраля в доме журналиста и изъятия его имущества.

Согласно сообщению, суд обязал правоохранителей немедленно вернуть все имущество, изъятое в ходе обыска в доме.

Также суд признал незаконным обыск у него дома.

Как сообщали Українські Новини, 6 февраля СБУ заявила о законности обысков в офисе телеканала "1+1".

Телеканал "1+1" посчитал обыски давлением и требовал комментариев Баканова.

Следственные действия по делу о прослушке премьер-министра Алексея Гончарука проводились также у министров, представителей власти и управления государственной охраны.

5 февраля СБУ проводила обыски в редакции программы "Гроші" в офисе медиахолдинга "1+1 Медиа".