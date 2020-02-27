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27 лютого 2020, четвер, 16:17 7
Політика 2020-02-27T16:51:03+02:00
Українські Новини
40% українців хочуть, щоб російськомовним дозволили навчатися російською мовою

40% українців хочуть, щоб російськомовним дозволили навчатися російською мовою

Ольга Фандорина
Заборона російської мови (ілюстрація). Фото: comments.ua
Заборона російської мови (ілюстрація). Фото: comments.ua

40% респондентів, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), вважають, що Україна повинна надати російськомовним громадянам можливість навчання російською мовою в тих областях, де більшість цього хоче.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Так, 40% опитаних українців вважають, що держава повинна забезпечити російськомовним можливість навчатися російською мовою лише в тих областях, де більшість населення цього бажає, 33% - відповіли, що по всій території України, 24% - не повинно забезпечувати, 3% - не змогли відповісти.

Опитування проводилося КМІС методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера з 21 по 25 лютого 2020 року серед 1 500 повнолітніх респондентів на всій підконтрольній території Україні.

Статистична похибка вибірки не перевищує 3%.

Як повідомляли Українські Новини, 37% респондентів, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології вважають, що Україна повинна дозволяти російськомовним громадянам спілкуватися з чиновниками російською мовою по всій території країни.

25 квітня Рада прийняла закон про забезпечення функціонування української мови як державного.

Раніше Рада збільшила квоти української мови на телебаченні до 90% з 2024.

Тим часом 49% респондентів, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), підтримують переклад всіх російськомовних шкіл на українську мову навчання.

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