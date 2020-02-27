40% українців хочуть, щоб російськомовним дозволили навчатися російською мовою

40% респондентів, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), вважають, що Україна повинна надати російськомовним громадянам можливість навчання російською мовою в тих областях, де більшість цього хоче. Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини. Так, 40% опитаних українців вважають, що держава повинна забезпечити російськомовним можливість навчатися російською мовою лише в тих областях, де більшість населення цього бажає, 33% - відповіли, що по всій території України, 24% - не повинно забезпечувати, 3% - не змогли відповісти. Опитування проводилося КМІС методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера з 21 по 25 лютого 2020 року серед 1 500 повнолітніх респондентів на всій підконтрольній території Україні. Статистична похибка вибірки не перевищує 3%. Як повідомляли Українські Новини, 37% респондентів, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології вважають, що Україна повинна дозволяти російськомовним громадянам спілкуватися з чиновниками російською мовою по всій території країни. 25 квітня Рада прийняла закон про забезпечення функціонування української мови як державного. Раніше Рада збільшила квоти української мови на телебаченні до 90% з 2024. Тим часом 49% респондентів, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), підтримують переклад всіх російськомовних шкіл на українську мову навчання.