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27 февраля 2020, четверг, 15:29 104
Общество 2020-02-27T15:29:39+02:00
Українські Новини
Меньше 40% украинцев хотят, чтоб русскоговорящие граждане могли общаться с чиновниками на русском

Меньше 40% украинцев хотят, чтоб русскоговорящие граждане могли общаться с чиновниками на русском

Ольга Фандорина
Русский язык, Языковой вопрос, Язык, Чиновники, русскоязычные украинцы

37% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС), считают, что Украина должна разрешать русскоговорящим гражданам общаться с чиновниками на русском языке по всей территории страны.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Так, 37% опрошенных украинцев считают, что государство должно обеспечить русскоговорящим возможность общаться с чиновниками на русском по всей территории Украины, 31% - ответили, что только в тех областях, где большинство населения этого хочет, 28% - не должно обеспечивать, 4% - затруднились ответить.

Опрос проводился КМИС методом телефонного интервью с использованием компьютера с 21 по 25 февраля 2020 года среди 1 500 совершеннолетних респондентов на всей подконтрольной Украине территории.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3%.

Как сообщали Українські Новини, 25 апреля Рада приняла закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Ранее Рада увеличила квоты украинского языка на телевидении до 90% с 2024.

Тем временем 49% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС), поддерживают перевод всех русскоязычных школ на украинский язык обучения.

аїнські Новини, 62% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС), выступают против продажи земли сельскохозяйственного назначения.

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