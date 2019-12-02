В ДНР хотят убрать украинский и закрепить русский как единственный государственный

Об этом сообщает "Страна".

На рассмотрение "Народного совета" Пушилин внесен правки в "закон об образовании". Русский будет обязательным для изучения, а украинский и другие языки будут преподаваться по пожеланиям родителей и возможностям школы.

Сейчас в "республике" утверждено два "государственных" языка - русский и украинский.

Заявление Пушилина прозвучало накануне "нормандской встречи", где будет решаться судьба Донбасса. Право на русский язык вписано в закон об особом статусе, который хотят поменять в Киеве. О чем и будет идти речь в Париже.

Как сообщали Українські Новини, министр Пристайко сообщил, что Украина выполнила почти все обязательства к закону об образовании. Также языковую статью закона об образовании признали конституционной.