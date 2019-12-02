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  • В ДНР хотят убрать украинский и закрепить русский как единственный государственный
02 декабря 2019, понедельник, 15:05 468
Политика 2019-12-02T15:30:09+02:00
Українські Новини
В ДНР хотят убрать украинский и закрепить русский как единственный государственный

В ДНР хотят убрать украинский и закрепить русский как единственный государственный

Украинский язык, Закон об образовании, Конституция, ДНР
Украинский язык
Украинский язык

В то время как треть украинцев категорически не одобряют переход на украинский язык обучения в школах, глава "Донецкой народной республики" Денис Пушилин хочет закрепить в "конституции ДНР" русский язык как единственный государственный.

Об этом сообщает "Страна".

На рассмотрение "Народного совета" Пушилин внесен правки в "закон об образовании". Русский будет обязательным для изучения, а украинский и другие языки будут преподаваться по пожеланиям родителей и возможностям школы.

Сейчас в "республике" утверждено два "государственных" языка - русский и украинский. 

Заявление Пушилина прозвучало накануне "нормандской встречи", где будет решаться судьба Донбасса. Право на русский язык вписано в закон об особом статусе, который хотят поменять в Киеве. О чем и будет идти речь в Париже. 

Как сообщали Українські Новини, министр Пристайко сообщил, что Украина выполнила почти все обязательства к закону об образовании. Также языковую статью закона об образовании признали конституционной.

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