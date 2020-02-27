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27 февраля 2020, четверг, 14:37 45
Европа 2020-02-27T14:55:29+02:00
Українські Новини
Итальянские виноделы не приедут на фестиваль в Украину из-за короавируса

Итальянские виноделы не приедут на фестиваль в Украину из-за короавируса

Кира Молчанова
Фестиваль, Коронавирус, коронавирус в Украине, коронавирус в Европе
Виноделие. Фото: Pixabay
Виноделие. Фото: Pixabay

Пока в Италии в больнице с коронавирусом находится одна украинка, часть итальянских виноделов, которые должны были принимать участие в фестивале вина SuperNatural Wine Festival в Киеве не приедут из-за коронавируса.

Об этом сообщили организаторы фестиваля на странице события в Facebook.

Так не смогут приехать виноделы Emidio Pepe, La Stoppa, Foradori, Monte Bernardi, Dettori, Radikon, COS, Gravner и Occipinti.

"Не смогут приехать лично из-за возможного карантина и закрытия границ. Никто не заболел, все ок, просто виноделы не хотят рисковать из-за возможности покинуть виноградники дольше, чем планировалось", — пояснили организаторы мероприятия.

Также из-за COVID-2019 не приедут вина Tchotiashvili из Грузии, где уже есть заболевшие коронавирусом.

Как сообщали Українські Новини, новые случаи заражения коронавирусом зафиксировали в Эстонии, в Египте, в Норвегии, Дании и Пакистане.

Кроме того, в Польше заявили о первом случае заболевания коронавирусом.

В Китае объяснили стремительное увеличение количества заболевших: один больной коронавирусом заражает 2-3 здоровых людей.

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