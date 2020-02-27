Итальянские виноделы не приедут на фестиваль в Украину из-за короавируса

Пока в Италии в больнице с коронавирусом находится одна украинка, часть итальянских виноделов, которые должны были принимать участие в фестивале вина SuperNatural Wine Festival в Киеве не приедут из-за коронавируса. Об этом сообщили организаторы фестиваля на странице события в Facebook. Так не смогут приехать виноделы Emidio Pepe, La Stoppa, Foradori, Monte Bernardi, Dettori, Radikon, COS, Gravner и Occipinti. "Не смогут приехать лично из-за возможного карантина и закрытия границ. Никто не заболел, все ок, просто виноделы не хотят рисковать из-за возможности покинуть виноградники дольше, чем планировалось", — пояснили организаторы мероприятия. Также из-за COVID-2019 не приедут вина Tchotiashvili из Грузии, где уже есть заболевшие коронавирусом. Как сообщали Українські Новини, новые случаи заражения коронавирусом зафиксировали в Эстонии, в Египте, в Норвегии, Дании и Пакистане. Кроме того, в Польше заявили о первом случае заболевания коронавирусом. В Китае объяснили стремительное увеличение количества заболевших: один больной коронавирусом заражает 2-3 здоровых людей.