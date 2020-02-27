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27 февраля 2020, четверг, 14:01 22
Экономика 2020-02-27T14:01:40+02:00
Українські Новини
НБУ снова начал укреплять гривну: курс нацвалюты на пятницу

НБУ снова начал укреплять гривну: курс нацвалюты на пятницу

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, Курс НБУ, курс доллара
Гривны. Фото: pixabay
Гривны. Фото: pixabay

Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 28-29 февраля-1 марта, на 7,08 коп. до 24,5850 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 27 февраля, на 12,81 коп. до 24,6558 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в четверг, 27 февраля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во среду, 26 февраля, упал на 4 копейки и составляет 3,37 гривен за 10 рублей. А курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 26 февраля на 8,09 коп. до 24,7058 UAH/USD, курс покупки – повысился на 4,86 коп. до 24,4061 UAH/USD.

Тем временем курс гривны на межбанковском валютном рынке снизился в среду на 4 коп. до 24,59 UAH/USD после после снижения во вторник на 6 коп.

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