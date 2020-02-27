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27 февраля 2020, четверг, 10:40 102
Силовые структуры 2020-02-27T10:47:08+02:00
Українські Новини
ГБР ожидает Порошенко на допрос по делу о вмешательстве в деятельность судов 28 февраля

ГБР ожидает Порошенко на допрос по делу о вмешательстве в деятельность судов 28 февраля

Елизавета Драбкина
ГБР, Петр Порошенко, допрос Порошенко
Петр Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko
Петр Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko

Государственное бюро расследований ожидает бывшего Президента Петра Порошенко на допрос в пятницу, 28 февраля, в уголовном производстве о вмешательстве в деятельность судов.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

21 февраля суд вынес решение о приводе Порошенко на допрос 28 февраля на 14:00 в качестве свидетеля, удовлетворив тем самым ходатайство следователя ГБР.

ГБР подало в суд ходатайство о принудительном приводе Порошенко в связи с тем, что он не явился на допрос 11 февраля.

Досудебное расследование осуществляется по факту возможного совершения должностными лицами, занимающими особо ответственное положение в органах государственной власти, злоупотребления служебным положением и вмешательства в деятельность судей судов Украины путем несвоевременного назначения их на должности, повлекшего тяжкие последствия в виде необоснованного выделения средств из госбюджета на выплату им заработной платы по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 367 (служебная халатность), ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, бывшего президента Украины Петра Порошенко, которого ранее намерены силой привести в Государственное бюро расследований на принудительный допрос, планируют допросить 6 марта по делу о незаконном назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки.

Ранее 21 января Петр Алексеевич Порошенко в очередной раз не явился на допрос в Госбюро расследований. Причиной оказалось отсутствие повестки о вызове.

Также 11 феврля Порошенко опять не явился на допрос в ГБР, однако о причинах его представитель так и не сообщил.

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